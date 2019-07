Sassari. Nella sede HubInsula l'incontro con Alessandra Polo per parlare dell'universo Instagram

Il workshop si svolgerà negli spazi del nuovo coworking e incubatore lanciato dalla società Abinsula e recentemente inaugurato, L’evento è gratuito, i biglietti sono disponibili su www.eventbrite.it.









Uno sguardo vale più di mille parole? Probabilmente si. Anzi, quasi certamente si se si parla dell'universo Instagram, del social network Instagram, di Instagram pensato e utilizzato come strumento per le aziende. Questo il tema dell'incontro con Alessandra Polo – il quarto in ordine di tempo dallo start delle attività - organizzato nella sede del coworking e spazio incubatore HubInsula, in programma giovedì 18 luglio alle ore 17,45 in viale Umberto 24C. Un incontro utile alla crescita del singolo social media manager e funzionale al conoscere i vantaggi e le opportunità derivanti dal visual storytelling.Dal racconto all’immagine: il cervello umano è in grado di processare le immagini 60mila volte più velocemente rispetto al testo, ed è proprio per questo che le strategie di marketing più moderne puntano sul visual. Il 70% delle attività sui social network coinvolge le immagini. Non a caso, dopo Facebook e YouTube, Instagram è la piattaforma social con il più alto tasso di crescita mai registrato: sono infatti oltre un miliardo gli utenti attivi ogni mese; oltre 500 milioni usano lo strumento delle Instagram Stories; oltre l’80% segue un’azienda.Abbattere le barriere che ci separano dagli utenti ed al contempo trasmettere valori ed emozioni, obiettivi e scopi chiari come chiara è la domanda: come sfruttare al meglio il terzo social network più utilizzato al mondo? Al quesito risponderà Alessandra Polo, regional manager di Instagramers Sardegna. Consulente sulle strategie di comunicazione nei social media, Alessandra Polo presta consulenze e fa formazione presso aziende e organizzazioni sull'utilizzo dei social media e delle reti sociali. È inoltre socia fondatrice del network Instagramers Italia, guida il gruppo di lavoro che coordina le attività dedicate alla comunicazione e ha fondato i gruppi Instagramers Sardegna, Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Ha poi una consolidata esperienza nell’organizzazione, gestione, coordinamento e promozione di progetti formativi ed eventi di promozione territoriale attraverso i social media, oltre ad aver ideato il format del “Social Tour”.