Sabato 20 luglio Alghero ospiterà l'Akènta Day organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma

Per informazioni sull’evento e sulla crociera dell’Akènta Day è possibile visitare il sito www.akentaday.it o scrivere alla mail akentaday@santamarialapalma.it.









Il conto alla rovescia è iniziato: Alghero si prepara per ospitare l’Akènta Day, la grande giornata dedicata all’Akènta e all’Akènta Sub, il vino subacqueo della città di Alghero e della Sardegna. Una giornata di grandi emozioni, organizzata dalla Cantina Santa Maria La Palma per fare un regalo all’intera città di Alghero e creare un momento di festa e valorizzazione dell’intero territorio.La giornata sarà divisa in due momenti: si comincia alle 10.30 con l’Akènta Day Emersion Party, una crociera lungo le coste di Alghero grazie alla quale assistere alla spettacolare emersione della cantina subacquea dove viene affinato l’Akènta Sub, nelle acque dell’Area Marina Protetta, con le operazioni di collaborazione tra il team del diving Blue Service capitanato da Michele Sanna e l’elicottero guidato da Andrea Baccanti, impegnati a lavorare insieme per far emergere le casse della cantina subacquea.Subito dopo, spazio a relax e divertimenti sulle barche che seguiranno l’iniziativa, con l’organizzazione di diversi boat party sino alle 18.30, orario di rientro nel porto di Alghero.A partire dalle 22.00 la Banchina Dogana del Porto di Alghero ospiterà una grande festa, aperta a tutti: l’Akènta Magic Night. Si inizierà con il più grande show di video e video mapping della Sardegna, realizzato dal collettivo Punkomat Project, con il tema “Promozione del territorio di Alghero e amore verso la natura”. Subito dopo ci sarà la grande esibizione dei SONICS, collettivo di ballerini e acrobati famosi a livello internazionale, protagonisti della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino e della Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio, pronti a mettere in scena lo spettacolo MERAVIGLIA 2.0, con evoluzioni e acrobazie a 20 metri d’altezza, tenendo il pubblico con il fiato sospeso per più di un’ora.A mezzanotte il cielo di Alghero si illuminerà con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, per incantare grandi e piccini. Subito dopo, via con uno dei dj set più caldi d’Italia: One Two One Two, con un grande party hip-hop/trap/reggaeton direttamente da Radio Deejay e Radio M2O, pronto a far ballare e divertire tutti i presenti sino alle 02.00.L’Akènta Magic Night, all’interno dell’Akènta Day, rappresenta un grande regalo che la Cantina Santa Maria La Palma vuole fare alla città di Alghero, per creare un evento capace di valorizzare il territorio, far parlare della destinazione Alghero e attrarre nuovi visitatori, intrattenere residenti e turisti e ringraziare tutte le persone che ogni giorno scelgono i vini prodotti ad Alghero.L’Akènta Day sarà preceduto venerdì 19 dall’Alghero Wines Day, iniziativa lanciata dalla Cantina Santa Maria La Palma per dare vita a un progetto di promozione dei vini di Alghero: anche la notte di venerdì vedrà uno spettacolo organizzato nella Banchina Dogana del Porto di Alghero.