Anas, da stanotte e fino a venerdì chiuso un tratto della 131 nel territorio comunale di Muros

Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” a partire da questa notte e fino a venerdì 19 luglio, verrà chiusa la carreggiata in direzione Porto Torres, unicamente in orario notturno tra le 22:00 e le 5:00 del giorno successivo, tra il km 204,850 e il km 208,900, nel territorio comunale di Muros, in provincia di Sassari.Il provvedimento si rende necessario per consentire le attività relative alle prove di carico sull’impalcato del Viadotto “Badde Olia” (km 205,050) che sovrappassa la strada statale 127 “Settentrionale Sarda”. Il traffico verrà deviato in corrispondenza degli svincoli per Ossi/Tissi e per la viabilità comunale di Sassari.Durante le prove di carico il traffico sulla statale 127 subirà dei blocchi temporanei. L’interruzione della circolazione sarà limitata alla operazioni che si svolgeranno sulla sola campata del viadotto che sovrasta la statale stessa.