A Usini il 9 agosto l'evento Calici di Stelle

Vino e gusto, profumi di gastronomia tipica usinese che si accompagneranno al vino delle 9 aziende vitivinicole del paese, nella notte che precede le stelle cadenti. Sarà ancora Calici di Stelle il prossimo 9 Agosto, nella splendida cornice del Parco Lavatoio di Usini, in una serata dove le pietanze e i prodotti saranno accompagnate dalla presentazione di esperti tra enologi e sommelier.Iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città del Vino proprio per i comuni e le città aderenti all’associazione, tra le quali Usini. “È un orgoglio e un onore farne parte – ha detto il consigliere comunale con delega all’agricoltura Giovanni Antonio Sechi, tra l’altro coordinatore regionale per la Sardegna delle città del vino – soprattutto portando nelle nostre realtà manifestazioni come questa. Calici di Stelle – ha proseguito – ci da la possibilità di mettere in mostra i nostri vini e prodotti di eccellenza, raccontati dalla viva voce di esperti che abbineranno i rossi e bianchi alle varie preparazioni gastronomiche”.La manifestazione partirà dalle ore 20,00 di venerdì 9 agosto 2019 e sarà preceduta – dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30, dalle visite alle aziende vinicole “CHERCHI” (tel. 335/42.46.88), “CARPANTE” (tel. 392/50.19.777) e “GALAVERA” (tel. 328/44.56.424), mentre dalle ore 18,45 alle ore 19,30 sarà possibile visitare la “Corte DIAZ”.La degustazione vera e propria legata a “Calici di Stelle” si terrà nel “Parco del Lavatoio” (con ingresso dalla via A. Volta) e sarà riservata ad un massimo di 300 persone che, in un’atmosfera di assoluto relax, comodamente seduti intorno ai tavoli, potranno degustare gli ottimi vini delle 9 aziende vinicole locali (“CHERCHI”, “CARPANTE”, “Francesco FIORI”, “PISONI”, “Giovanna CHESSA”, “TANARIGHE”, “GALAVERA”, “PANZALI” e “Salvatore CHESSA”), dal “vermentino” al “cagnulari”, dal “cannonau” al passito e agli spumanti.“Quest’anno – ha aggiunto Sechi - sarà ospite l’azienda vinicola “Nuraghe Crabioni” di Sorso (altra “Città del Vino” della Sardegna) della quale si degusterà il “Moscato DOC Romangia”.I 10 vini saranno abbinati ad altrettante preparazioni gastronomiche tipiche; la storia vitivinicola del paese, le tipologie dei vini e gli abbinamenti saranno illustrati da un amministratore comunale e da esperti del settore (enologi e sommelier). La serata sarà allietata con musica dal vivo di vario genere.Per partecipare, è necessario prenotarsi entro le ore 18.00 di Lunedì 5 Agosto e versare la quota di iscrizione di €. 22,00 che comprenderà l’omaggio del calice dedicato alla manifestazione.