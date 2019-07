FOTONOTIZIA

Sassari. La situazione in Via del Marghine nelle foto di un lettore

Pubblichiamo le foto inviateci da un gentile lettore che vuole segnalare le precarie condizioni in cui versano il manto stradale e i marciapiedi di Via Del Marghine a Sassari.

"Strada ormai in condizioni pietose da almeno 2 anni - scrive il lettore - in quanto dopo l'esecuzione di alcuni lavori hanno rattoppato alla bene meglio (in alcuni punti si sono dimenticati di chiudere le buche) e ora sono una trappola per i motociclisti ma anche per le auto; i marciapiedi sono stati rovinati dalle radici degli alberi e ancora nessuno ha provveduto a sistemarli (solo nella via vicino perché ci sono delle attività commerciali) e ora sono inutilizzabili in quanto pericolosi."