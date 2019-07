ASSL Sassari. Punti prelievo, le sedi attive nel Distretto di Sassari

La riorganizzazione dei punti prelievo è stata elaborata dall'ATS Sardegna - ASSL Sassari in ottemperanza ai nuovi dettami della delibera regionale sull’accreditamento istituzionale dei servizi di diagnostica di laboratorio e dei relativi punti di prelievo esterni e compatibilmente con il personale medico e infermieristico disponibile.



SASSARI: poliambulatorio di via Tempio, aperto dal lunedì al sabato;



SASSARI: poliambulatorio Conti, aperto dal lunedì al venerdì;



PORTO TORRES: aperto dal lunedì al venerdì;



SORSO: aperto il martedì, il giovedì e il venerdì;



PLOAGHE: aperto dal lunedì al giovedì;



NULVI: aperto il lunedì;



SEDINI: aperto il lunedì;



CASTELSARDO: aperto il martedì e il giovedì;



PERFUGAS: aperto il martedì;



OSSI: il martedì il servizio è garantito dall’autoemoteca;



USINI: il giovedì il servizio è garantito dall’autoemoteca;



In attesa di poter ripristinare e ampliare il numero delle sedi dei punti prelievo attivi nel Distretto di Sassari nel rispetto della normativa vigente, l’ATS Sardegna - ASSL Sassari invita gli utenti interessati dalla riorganizzazione a servirsi del punto prelievo più vicino alla propria abitazione.

Inoltre, per cercare di ridurre i disagi, la Direzione sta pianificando degli interventi strutturali per incrementare i prelievi domiciliari, soprattutto nei centri con pochi abitanti, e prendere in carico le esigenze sanitarie e sociali degli utenti con patologie e cronicità.

Infine l’ATS Sardegna - ASSL Sassari sta per licenziare il progetto dedicato ai pazienti Tao. Il servizio avrà una diffusione capillare nel territorio del Distretto di Sassari e si baserà di una nuova tecnologia che, in sede di analisi, consentirà al personale sanitario di trasmettere i valori direttamente al laboratorio di riferimento.