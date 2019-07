Ad aprile sono stati 42 milioni gli italiani che si sono connessi ad internet

Avanza ancora Internet in Italia, con l’ultima fotografia datata Aprile 2019, che quantifica in 42 milioni il numero di italiani che hanno effettuato almeno una volta un accesso sul web.Per quanto non è possibile fare previsioni certe sul futuro, è verosimile pensare che questa cifra non farà altro che aumentare, o almeno stabilizzarsi, in futuro.Una grande rivoluzione se pensiamo al “poco” tempo con cui il World Wide Web si è introdotto nelle nostre vite, permeando nelle attività quotidiane delle persone.I dati e i trend di crescita, risultano sicuramente opportunità d’oro per chi possiede un’attività imprenditoriale e intende sfruttare a proprio vantaggio commerciale il web.Con e attraverso internet è infatti possibile collegarsi ad un numero sempre crescente di utenti, i quali potrebbero diventare nuovi clienti e fruitori dei prodotti e servizi messi a disposizione.Più utenti, ma allo stesso tempo più competizione nell’arena digitale. Se si intende acquisire la giusta visibilità e nuova clientela, diventa praticamente d’obbligo investire tempo e risorse atte a creare una campagna di marketing online in grado di annoverare e sfruttare in sinergia i canali e strumenti disponibili.Uno dei protagonisti indiscussi, da sempre valido alleato nel mix di promozione digitale, è senza alcun dubbio l’e-mail marketing, attraverso cui è possibile non solo raggiungere i potenziali clienti, ma stabilire nuovi momenti di contatto con chi magari ha già avuto modo di acquistare prodotti e servizi, stimolando nuove possibilità di transazioni online.A testimonianza della sempre attuale efficacia del canale mail, ci sono software online nati negli ultimi anni appositamente pensati per gestire il processo di creazione e gestione delle newsletter e campagne e-mail, come ad esempio www.mailmarketing.com , che si è saputo distinguere per le interessanti funzionalità disponibili e la facilità di utilizzo.Non di “sola mail” si alimenta il marketing online: posizionamento su Google, pubblicità nativa, Search e Social ADV, sono solo alcuni dei volani in grado di attrarre traffico qualificato e clienti in grado di rendere sostenibile e profittevole l’e-commerce e il sito web realizzato.Complessità e opportunità viaggiano di pari passo, ma per chi è pronto a dedicare risorse ed energie intellettuali ed economiche alla causa del Web, possono concretizzarsi scenari nuovi e proficui in grado di impattare positivamente sul proprio business.