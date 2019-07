Sennori. Offerte di lavoro per 26 giovani attraverso lo Sportello Europa

L’assessorato ai Servizi sociali del Comune, con lo Sportello Europa Sennori attivato di recente, propone ai giovani opportunità di scambio offerte dall’Europa attraverso il Corpo Europeo di Solidarietà, che offre opportunità di lavoro e di volontariato nel proprio paese o all’estero e i progetti di mobilità giovanile del programma “Erasmus+” che punta a sviluppare competenze su aree tematiche socialmente pertinenti e al confronto con nuove culture, abitudini e stili di vita. I progetti coinvolgono in totale 26 giovani per diverse destinazioni europee: Svezia, Spagna, Polonia e Romania.

Il Comune di Sennori ha aderito anche al progetto “Priority”: PRomotIng Open Resilient Inclusive socieTies for Youthdel, inserito nel Programma Erasmus+, che ha come scopo principale quello di promuovere l'inclusione sociale dei giovani a rischio di esclusione e radicalizzazione che potrebbero essere potenziali vittime dell'estremismo violento.



Per maggiori informazioni e per aderire ai progetti, ci si può rivolgere allo Sportello Europa del Comune, servizio che promuove la mobilità europea e la cittadinanza attiva tramite l’utilizzo di educazione formale e non formale. Gli assi portanti sono il dialogo interculturale, l’imprenditoria sociale e verde, lo sport come strumento inclusivo, il lavoro con target svantaggiati (migranti, diversamente abili). Lo sportello svolge attività di informazione e orientamento sulla partecipazione a programmi e iniziative comunitarie, indicazioni e assistenza ai giovani che vogliono fare delle esperienze di formazione, volontariato, tirocinio e di lavoro in altri paesi europei. Lo Sportello Europa è aperto tutti i giovedì dalle ore 9 alle 13, negli uffici al 3° piano del municipio.