Domani a Sassari il Festival delle Bellezze, nel Chiostro di Santa Maria di Betlem

Come poeta ha pubblicato tre raccolte e una silloge. Le sue poesie sono state inserite nelle raccolte dei premi internazionali città di Sassari, Nosside, il Molinello, Salvatore Quasimodo.













Dopo l’appuntamento di oggi nel parco dei Petroglifi di Cheremule, detto anche necropoli di Museddu, il Festival delle Bellezze dell'Insieme Vocale Nova Euphonia, per la direzione artistica del M° Vincenzo Cossu, farà tappa domani a Sassari, nel Chiostro di Santa Maria di Betlem per la seconda giornata. Primo protagonista della serata sarà il Nova Euphonia del M° Cossu, unico gruppo vocale della Sardegna specializzato in musiche da cinema. Composto da 30 elementi, per lo più giovani del territorio, ha nel suo repertorio temi e canzoni per il cinema di autori come Morricone, Piovani, Williams, Zimmer, Vangelis e tanti altri. A seguire la bellezza della danza immaginale del gruppo Chentuladas. Spazio poi al concerto della cantante Rita Casiddu. Accompagnata dai musicisti Peppino Anfossi, al violino, e Andrea Fanciulli, alla chitarra, presenterà un repertorio dalla forte impronta spirituale, con brani di cantautori italiani e non solo. A condurre la serata sarà, come tutte le giornate del Festival, la giornalista Luciana Satta.Il giorno successivo, venerdì 19 luglio, l’appuntamento sarà nel Teatro Su Campusantu ‘Ezzu di Cargeghe, con la pittrice Isa Falconi, che presenterà una selezione delle sue opere più suggestive, l’attore Matteo Gazzolo, in “Vaghe stelle - letture dei classici della letteratura e della poesia nel teatro sonoro”, accompagnato dal sassofonista Francesco Scognamillo e, in chiusura, il concerto della corale studentesca Città di Sassari, diretta dal M° Cossu.UFFICIO STAMPACell: 3471945257 •E-Mail: festivaldellebellezze@gmail.comFacebook: https://www.facebook.com/FestivaldelleBellezze/Instagram: https://www.instagram.com/festivaldellebellezze***Il Festival delle Bellezze dell’Insieme Vocale Nova Euphonia, nato come un’idea del direttore artistico del Festival, il maestro Vincenzo Cossu, si è trasformato in una rete di collaborazioni fra l'ente organizzatore, l'Associazione Culturale-Musicale Insieme Vocale Nova Euphonia, e alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano: i Comuni di Sassari, Olmedo e Torralba, ai quali si sono aggiunti quest’anno i Comuni di Cheremule e di Cargeghe; la Soprintendenza delle province di Sassari e Nuoro; la Scuola Civica di Musica Meilogu; la Fersaco; la Comunità Mondo X Sardegna; Comunità La Crucca; la Cooperativa La Pintadera; Amnesty International; Emergency; Armr (Associazione regionale Malattie rare) – Delegazione Sardegna. Ma il Festival delle Bellezze è, soprattutto, il desiderio di valorizzare luoghi unici della nostra Isola: la Necropoli di Museddu, a Cheremule, il Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Betlem di Sassari, Su Campusantu ʼEzzu, a Cargeghe, il sito prenuragico di Monte Baranta, il nuraghe Santu Antine, il Museo della Valle dei Nuraghi del Logudoro-Meilogu, il Caffè-Cinema di Torralba.Vincenzo Cossu, direttore artistico del Festival delle Bellezze, è scrittore e musicista. Ha all'attivo oltre 80 concerti come cantante lirico e in questa veste ha conseguito riconoscimenti in vari concorsi internazionali. Direttore dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari, come direttore di coro ha tenuto oltre 350 concerti in Sardegna, Italia e all'estero e ha conseguito 14 riconoscimenti in sette diversi concorsi nazionali e internazionali. È stato finalista e vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali di poesia: Procida, Nosside, Città di Sassari, Salvatore Quasimodo. Attualmente è finalista al concorso internazionale il Federiciano. Questo premio ha avuto nel corso degli anni fra i presidenti di giuria tra gli altri Alessandro Quasimodo e Mogol.