Sassari. Stage della Torres per le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi

Per informazioni 3476667818



Il prossimo 19 luglio, al campo sportivo San Paolo di Carbonazzi, la Torres svolgerà un stage in vista della preparazione ai campionati 2019/20 per le categorie:Juniores (dalle 16 alle 17) - mister Giovanni PirasAllievi (dalle 17 alle 18) mister - Massimiliano RibichesuGiovanissimi (dalle 18 alle 19) - mister Giovanni RavotDalle 19 alle 20 per la categoria Esordienti ci sarà un incontro con i tecnici sotto la superivisione del responsabile del settore giovanile Alfredo Pala e del responsabile tecnico Gigi Casu.Gli atleti dovranno presentarsi 30 minuti prima dell'inizio, muniti di certificato medico e attrezzatura.