Sassari. In pagamento il REIS, reddito di inclusione sociale

Sono in pagamento negli sportelli della banca Unicredit i contributi Reis di maggio e giugno per chi ha presentato l'autocertificazione dichiarando di non aver richiesto, né lui né componente del proprio nucleo familiare anagrafico, la concessione del RdC (Reddito di Cittadinanza). Tutti coloro che hanno fatto già istanza di RdC e che hanno ricevuto un diniego dovranno attendere l'attivazione della piattaforma ministeriale per consentire agli uffici comunali di verificare le motivazioni del diniego e l'eventuale sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle ultime tre mensilità Reis.