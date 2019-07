Porto Torres: noto esercizio pubblico chiuso per pericolo dell’ordine e la sicurezza pubblica

Nel pomeriggio di ieri, personale della squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Sassari e i Militari dell’Arma del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Porto Torres, hanno notificato un provvedimento amministrativo al gestore di un noto pubblico esercizio, sito nel litorale di Porto Torres.

Il provvedimento, a firma del Questore di Sassari, è stato emanato in quanto, in occasione di reiterati interventi per aggressioni, risse, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti che hanno interessato il locale, si è avuto modo di accertare che l’esercizio è un abituale ritrovo di soggetti pregiudicati, di persone segnalate all’Autorità Giudiziaria per reati contro la persona, il patrimonio e inerenti gli stupefacenti, nonché di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale.

Il provvedimento, emanato a norma dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che persegue come obbiettivo la prevenzione dei reati e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha decretato l’immediata sospensione delle autorizzazioni rilasciate e la conseguente chiusura del locale per la durata di 5 giorni.