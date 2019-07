Missione Apollo 11: arriva la "Cioccoluna"

“Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità” era la frase pronunciata dal comandante dell’Apollo 11 Neil Alden Armstrong mentre era appena sceso dalla scaletta della sua navicella per realizzare la più grande impresa scientifica di tutti i tempi, il risultato più eclatante dell'ingegno dell'uomo. Un’impresa epocale, che sembrava aver posto fine agli attriti dell’epoca tra America e Urss, e celebrata negli anni dalla biografia "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" di James Hansen al film "First Man" del 2018, vincitore del Premio Oscar 2019 per i Migliori effetti speciali.







Il 20 luglio del 2019 si celebrano i cinquant’anni dal primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Per l’occasione i grandi Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina hanno realizzato una speciale torta mousse che reinterpreta la superficie lunare rivestita interamente di cioccolatoUn momento storico che ha segnato il XX secolo, un evento che ha tenuto incollati alla televisione circa 900 milioni di persone, di cui 20 milioni solo italiani, attraverso 19 ore di diretta per vivere dal pianeta Terra quanto stava accadendo al di fuori dell’atmosfera terrestre. Parliamo del primo sbarco sulla luna avvenuto il 20 luglio del 1969, una data che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero fino al momento in cui l’astronauta Neil Armstrong è atterrato con il suo Apollo 11 e ha messo piede sulla superficie lunare. Per l’occasione i Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina vogliono celebrare lo storico anniversario realizzando la Cioccoluna, una speciale torta mousse che riproduce la superficie lunare, realizzata con Perugina Granblocco fondente extra e Perugina Granblocco latte, e i suoi crateri, alternati dalla bandierina e dall’impronta del primo uomo sbarcato sulla luna.Un evento storico indelebile, capace ancora oggi di ispirare il virtuosismo, l’estro creativo e la sapienza dei grandi Maestri della Scuola del Cioccolato Perugina, i quali hanno ricreato una parte della superficie lunare ricoperta da un manto vellutato di cacao amaro Perugina che prende il posto del tipico suolo del satellite terrestre. Mentre l’interno, che in astronomia viene definito mantello, è un doppio strato di mousse ai due cioccolati, fondente e al latte, alternati da due soffici dischi di pan di spagna al cacao. Oltre i caratteristici crateri, la speciale “torta lunare” riproduce anche l’impronta dell’astronauta Neil Armstrong, segno indelebile del passaggio del primo uomo sulla luna nel lontano 1969, e una bandierina di cioccolato che vuole ricordare quella a stelle e strisce che simboleggiava la missione americana andata a buon fine il 21 luglio di 50 anni fa.La ricetta creata alla Scuola del Cioccolato Perugina è ideale per chi vuole mettere alla prova la propria creatività lasciandosi ispirare da questo evento storico, simbolo ancora oggi della possibilità dell’uomo di andare oltre i propri apparenti limiti, senza mai fermarsi alle prime difficoltà. Ci si affida all’ispirazione e all’esperienza del grande Maestro Cioccolatiere Alberto Farinelli il quale, con l’aiuto di stimati colleghi maestri della Scuola del Cioccolato Perugina, ha affrontato l’arduo compito di concepire questa vera e propria ricetta spaziale perfetta per questa Cioccoluna tutta di cioccolato, la torta ideata per i veri amanti del cioccolato che vogliono rivivere le emozioni e le suggestioni di quegli emozionanti istanti, una gioia stavolta non solo per i cuori ma anche per le papille gustative dei fortunati che potranno simbolicamente sbarcare sulla speciale Cioccoluna, affondando il proprio palato sulla superficie cioccolatosa.INGREDIENTI:Per il Pan di Spagna al cacaon 4 uovag 120 zucchero di cannag 80 farina tipo 2g 30 Perugina Cacao amarog 30 farina di mandorlePer la Pàte à Bombe (base per la mousse):g 40 acquag 110 zucchero semolatog 140 TuorliPer la Mousse cioccolato fondente:g 200 Perugina Granblocco Fondente Extra 50%g 340 panna frescag 130 Pàte à bomben 2 fogli di gelatinaPer la Mousse cioccolato latte:g 250 Perugina Granblocco latte 30%g 340 panna frescag 130 Pàte à bomben 2 fogli di gelatinaPer il Cioccolato di copertura effetto velluto:g 100 Perugina Granblocco Fondente Extra 50%g 100 burro di cacaooppurePerugina Cacao AmaroMontate le uova con lo zucchero fino ad ottenere una massa ben areata, poi aggiungete la farina tipo 2, la farina di mandorle e il cacao setacciati insieme e amalgamate il tutto mescolando delicatamente.Ricoprite la teglia con carta da forno, versate l’impasto livellandolo con una spatola per ottenere uno strato alto circa 1 cm e cuocete in forno già caldo a 200° per 8-10 minuti. Tirate fuori e lasciate raffreddare.In un pentolino versate l’acqua e lo zucchero e portate fino a 121°C verificando con il termometro. Nel frattempo montate i tuorli con le fruste e non appena lo zucchero raggiunge 121°C versatelo a filo sui tuorli montati continuando a girare a velocità media fino a leggero raffreddamento.Ammorbidite i fogli di gelatina in acqua fredda per 10 minuti. Nel frattempo scaldate fino a leggero bollore 140 g di panna fresca, aggiungete la gelatina strizzata e poi il Perugina Granblocco 50% precedentemente sminuzzato, mescolate fino a completo scioglimento del cioccolato ed infine incorporare delicatamente 130 g di paté à bombe.Montate con una frusta elettrica la panna fresca rimanente (200 g), quando semi montata aggiungetela al composto e con una spatola mescolate delicatamente.Ripetete le stesse operazioni per la preparazione della mousse al cioccolato fondente.Prendete uno stampo in silicone del diametro di 22 cm e versateci una delle due mousse a vostra scelta fino a metà dell’altezza.Tagliate un disco di pan di spagna della misura poco inferiore del diametro dello stampo, bagnate leggermente con succo di frutta o bagna e adagiatelo sopra la prima mousse.Versate ora la seconda mousse fino a raggiungere il bordo dello stampo e coprite con un altro disco di pan di spagna dello stesso diametro della torta. Ponete in congelatore per almeno 12 ore.Una volta congelata, togliete dallo stampo e rifinite con la copertura di cioccolato effetto velluto. La torta mousse va conservata in frigorifero e gustata a 4°-10° C.Per una copertura professionale effetto velluto, sciogliete il cioccolato con il burro di cacao e temperare portando a 31°, utilizzate con l’aerografo o pistola ad aria compressa sulla superfice quando la torta è ancora molto fredda.Per un’alternativa meno regolare ma più pratica, procedete spolverando Perugina Cacao Amaro setacciato con un colino.Per ottenere una panna ben montata, tenetela in congelatore per 10 minuti prima del suo utilizzo.Per una buona riuscita della pàte à bombe, che dona maggior leggerezza alla mousse, si consiglia il rispetto della temperatura indicata e la velocità media della montatura, considerando che i fili della frusta più sono sottili più incorporano aria.