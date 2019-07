Concorsi irregolari a Sassari: la dichiarazione del Rettore dell'ateneo turritano

Questa mattina il Rettore dell'Università di Sassari ha rilasciato una dichiarazione sulla vicenda dei concorsi oggetto di indagine da parte della autorità giudiziaria sassarese.

Questa la dichiarazione:"Il Rettore dell'Università di Sassari ha massima fiducia nell’operato della Magistratura. Le indagini sono in corso e quindi non ritiene di fare dichiarazioni in proposito. Si dichiara convinto che tutto si chiarirà rapidamente."