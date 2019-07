Sardegna, ANAS: proseguono i lavori di nuova pavimentazione sulla "Sassari-Tempio"

Sulla strada statale 672 “Sassari Tempio”, in Provincia di Sassari, proseguono i lavori di nuova pavimentazione in tratti saltuari che dal 17 luglio sono stati avviati tra il km 0,000 e il km 7,500.

Il traffico veicolare è deviato a lungo la viabilità alternativa costituita dalle strade statale 597 “di Logudoro”, 729 “Sassari Olbia” e 132 “di Ozieri” sino alla svincolo per Tempio e Chiaramonti. I lavori hanno una durata prevista pari a 15 giorni.

Il territorio comunale interessato dalle lavorazioni è Ploaghe.