Oro a Baku per il sassarese Simone Piroddu

Dopo il successo nel Campionato europeo cadetti di Faenza, Simone Piroddu continua la sua striscia di vittorie con un’altra medaglia d’oro nello stile libero categoria 55kg, questa volta all’European Youth Olympic Festival di Baku in Arzebaigian.

L’atleta sassarese ha compiuto un percorso netto battendo agli ottavi il finlandese Nevalainen (15-2) nei quarti si è imposto sull’ungherese Kiss (10-0) e in semifinale ha vinto contro l’ucraino Pan (10-2). In finale Piroddu si è trovato di fronte l’atleta di casa Nasirov che è riuscito a battere 10 a 5 dopo un incontro entusiasmante, ricco di colpi di scena, ma sempre ben controllato dall’atleta della Polisportiva Athlon.