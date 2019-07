Da oggi il ritiro precampionato del Sassari calcio Latte Dolce

Dopo un primo scorcio d’estate dedicato al recupero delle energie fisiche e al meritato riposo fra ferie, famiglia e amici, periodo durante il quale società e staff tecnico non hanno mai smesso di ragionare e lavorare sulla squadra che sarà, il Sassari calcio Latte Dolce si appresta a ritornare in campo pronto a rilanciare la sfida al campionato di serie D 2018-’19.



Si parte oggi, alle ore 10, con un primo raduno in programma sul sintetico di Latte Dolce, in via Leoncavallo. Mister Stefano Udassi e i suoi ragazzi si ritroveranno informalmente assieme alla dirigenza per scambiare un saluto e un forte in bocca al lupo in vista della prossima avventura alla ribalta della quarta serie Italiana quindi, in mattinata, il trasferimento a Santa Maria Coghinas, sede del ritiro, con il campo di Valledoria sede degli allenamenti del team.



Sino a domenica 28 luglio (giornata di riposo) la squadra svolgerà ininterrottamente allenamento doppio quotidiano sull’erba della bassa valle, agli ordini del tecnico, del preparatore dei portieri Mario Pompili e del preparatore tecnico Alessandro Cozzula. Sabato 27 la prima amichevole, altre in programma per mercoledì 31 e giovedì 8. La squadra continuerà a lavorare con continuità ed a seconda del ritmo stabilito fra campo, giorni liberi e palestra, sino al 14 agosto, poi qualche giorno di libertà prima che si cominci a fare sul serio.