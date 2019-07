Ecco i vincitori dei Sardinia Food Awards 2019

CATEGORIA VINI



VINCITORE



TENUTE SEDILESU



MENZIONI SPECIALI



CANTINE DORGALI



TENUTE SIDDURA



CANTINA SORSO SENNORI



CANTINE TREXENTA



AGRIPUNICA



CANTINA NUOVI PODERI



CANTINA MEANA



TENUTE COSTADORIA



CANTINE DE ADDIS



TENUTE AINI



AGRICOLA SOI



CATEGORIA FORMAGGI PREMIO ALESSANDRO MARONGIU



VINCITORE



SANNA GEROLAMO



MENZIONI



FUNTANA CANA



FATTORIA ANTONIO COSSU



FATTORIE ARGEI



MONZITTA E FIORI



FORMAGGI PIRAS



GUISO FORMAGGI



SU GRABIOLU



GRUTHAS FORMAGGI



ERKILES



CASEIFICIO TERTENIA



CASEIFICIO BUSSU SALVATORE



AGRICOLA PODDA



ZANDA FORMAGGI



CATEGORIA SPECIALE YOGURT



VINCITORE DOMUS LATTEA



MENZIONE SA CRABERIA



CATEGORIA DOLCI



VINCITORE



PASTICCERIA CASTELLO MALASPINA



CATEGORIA CIOCCOLATO VINCITORE CIOCCOLATERIA MASALA



CATEGORIA SPECIALE VINCITORE SA CARAPIGNA



MENZIONI



I DOLCI SARDIDI RITA SERRA



DOLCERIA COSSEDDU



ANTICO DOLCE SELARGINO



PASTICCERIA DEMELAS



DRUCERAS PASTICCERIA



IL GRANELLO DI SENAPE



PASTICCERIA SOTGIU EMANUELA



DOLCI RAU



LICANIAS TORRONE



CATEGORIA SALUMI



VINCITORE



SALUMIFICIO SAPORI ANTICHI



MENZIONI



SALUMIFICIO BARDANA



SALUMIFICIO CAMPIDANESE



CATEGORIA CONSERVE



VINCITORE



FATTORIE ARGEI



MENZIONI SPECIALI



SAMMARIOLA



SA NUSKERA



SA MARIGOSA



TENUTE COSTADORIA



CATEGORIA OLIO



VINCITORE



ACCADEMIA OLEARIA



MENZIONI



AGRITURISMO IL GIGLIO



AGRICOLA TAMADA



ARGEI



EZZA NICOLA



AZIENDA AGRICOLA PIRAS FRANCESCO



OLEIFICIO SAN PASQUALE



OLEIFICIO VILLA D’ORRI



OLEIFICIO PEDDIO



OLEIFICIO ELIA ARGIOLAS



OLEIFICIO GARIGA



MASONI BECCIU



CATEGORIA PANE



VINCITORE



PANIFICIO BULLONI



MENZIONI SPECIALI



PANIFICIO SORU



PANIFICIO CHERCHI



PANIFICIO KENTOS



PANIFICIO SUTZICCHI



PANIFICIO VIRDIS



PANIFICIO DEMURTAS



PANETTERIA COSSEDDU



SARDINIA FOOD



CATEGORIA BOTTARGA



VINCITORE



THARROS PESCA



MENZIONI SPECIALI



LA BOTTEGA SARDA



SARDA AFFUMICATI



GOLDEN SEA



CATEGORIA LIQUORI DISTILLATI



VINCITORE



NETTARE DI SARDEGNA



MENZIONE SPECIALE



LUCREZIOR



TENUTA MINTOU



LIQUORIFICIO SULKY



PRENDAS DE MARGANAI



ISCOGAS



DISTILLERIE LUSSURGESI



LIQUORIFICIO MYRSINE



LOI COSSU



CATEGORIA PASTA



VINCITORE



I SAPORI D’OGLIASTRA DI VITO ARRA



MENZIONI SPECIALI



LU RUTIGLIU



CATEGORIA RISO VINCITORE RISO FERRARI



PASTIFICIO TRIGALE



AGRICOLA MUSIO



CATEGORIA MIELE



VINCITORE



APISTICA ISCA E MURAS



MENZIONE SPECIALE



APISTICA TOCCO WALTER



CATEGORIA BIRRA ARTIGIANALE



VINCITORE



BIRRIFICIO HOP US EST



MENZIONI SPECIALI



BIRRIFICIO EXMU



LA VOLPE E IL LUPPOLO



CATEGORIA CHEF



VINCITORE ASSOLUTO



NICOLA BUCARINI







In uno scenario straordinario come quello della piscina del Golf Is Molas a Pula recentemente rinnovata, sono andati in scena gli Oscar delle Eccellenze alimentari regionali alla presenza del nuovo assessore regionale all’agricoltura Gabriella Murgia, al nuovo sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e presentati da Donato Ala ideatore e organizzatore dei Sardinia Food Awards.“Non credo di smentirmi, dichiara Donato Ala, nell’affermare che sicuramente questa è stata la migliore edizione tra le 4 fino ad ora disputate in Sardegna. Il galà andato in sold out già 10 giorni prima dell’evento, testimonia che il format è perfetto in tutte le sue sfumature, i vincitori si incontrano in una serata davvero magica, ed hanno la possibilità di conoscersi, scambiarsi esperienze e stare qualche ora insieme. Quasi 300 persone si sono godute una cena straordinaria scelta dallo chef del Golf Is Molas con un servizio davvero impeccabile. “Mi sento in dovere di ringraziare tutto lo staff di Is Molas e i miei collaboratori” dichiara ancora Donato Ala, a partire da Sara, Andrea, Romina, Matteo, Virginia, Enrico, Giuseppe, Fabio e tutti coloro che ci seguono in giro per l’Italia per selezionare le aziende nelle varie regioni che seguiamo oltre la Sardegna. Un format perfetto e ideale per la promozione dei prodotti e dei produttori di eccellenze. Fin dalla sua prima edizione presentata al Forte Village, i Sardinia Food Awards hanno dimostrato di essere un evento nuovo, avvincente, democratico. Il premio Coldiretti 100x100 sardo è andato a Simona De Francisci vice direttore di Videolina per la categoria comunicazione, al Prefetto Giovanni Meloni per la categoria Istituzioni e all’Azienda Abinsula per la categoria economia. Si prevede già una prossima edizione ricca di partecipanti e le iscrizioni per il 2020 si apriranno già dal mese di Ottobre 2019 sul sito www.sardiniafoodawards.com.Il premio Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero.