Sassari, collegamento delle nuove reti in via Leopardi

Nuove condotte. Il piano di efficientamento delle reti idriche in corso è finalizzato, oltre che a una drastica riduzione delle perdite, all’ammodernamento delle reti tenendo conto delle problematiche riscontrate negli ultimi anni. Riguarda principalmente la realizzazione di nuove condotte nei tratti dove sono stati registrati frequenti disservizi all’utenza e notevoli perdite di risorsa. Le vecchie tubature erano state realizzate decenni fa con materiali inadatti e ormai del tutto deteriorati. Abbanoa sta rifacendo integralmente anche gli allacci alle utenze servite che potranno contare, in questo modo, su un servizio più efficiente e pressioni adeguate.









Entrano in funzione le nuove reti idriche in via Leopardi a Sassari. Domani, martedì 23 luglio 2019, i tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento delle condotte appena realizzate. Lungo la strada è stato rifatto a nuovo l’intera rete per complessivi 300 metri: le nuove condotte sono in ghisa sferoidale del diametro di 100 millimetri. L’investimento è di circa 70mila euro ed è stato inserito nel programma di manutenzione straordinaria ed ingegnerizzazione delle reti in corso nella città di SassariNuove reti. Le nuove reti idriche prendono il posto delle vecchie tubature occluse e arrugginite tanto da pregiudicare il servizio sia in termini di pressione sia in termini di qualità dell’acqua. Le operazioni di scollegamento e collegamento che saranno eseguite domani e comporteranno interruzioni dell’erogazione idrica tra le 8 e le 13.