Alghero. Per lavori di Abbanoa mercoledì 24 chiusura idrica a Fertilia e Porto Conte

In ogni caso, Abbanoa assicura che sarà propria cura ridurre le ore di interruzione qualora vengano completati i lavori in tempi minori rispetto alle previsioni.









Per l'esecuzione di lavori alla condotta DN 250 che alimenta il sollevamento di Fertilia, Abbanoa ha programmato l'intervento di collegamento alla rete per mercoledì prossimo, 24 luglio. L'intervento è previsto dalle 08,00 alle 20,00, e in tale lasso di tempo si renderà necessario chiudere l'erogazione idrica nelle zone di Fertilia, Maristella, Porto Conte, Bombarde, Lazzaretto, Peraponte, zona archeologica Palmavera.