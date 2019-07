ULTIM'ORA

Sassari: riparazione in corso della condotta al servizio delle reti di La Corte, Li PIani e Canaglia

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro nei pressi del ponte Zunchini per riparare un guasto improvviso nella condotta in località Bancali. La rottura della condotta, in un tratto del diametro di mezzo metro, ha causato l’interruzione dell’erogazione nelle zone servite: La Corte, Li Piani, Biancareddu e Canaglia dove è stato attivato il servizio sostitutivo con le autobotti. L’erogazione per Palmadula e Argentiera rimane garantita dalle scorte nei serbatoi.



L’intervento delle squadre di Abbanoa è stato tempestivo e sta proseguendo senza interruzione con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i disservizi e arrivare al ripristino dell’erogazione nel minor tempo possibile. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.