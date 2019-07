Calici di stelle, ecco gli appuntamenti nelle città del vino della Sardegna

INFO: suap@comune.terralba.or.it











Da Usini a Sorso, da Tempio Pausania a Badesi, da Berchidda a Jerzu e in tanti altri territori enoturistici dell’isola quest’anno un’edizione speciale dedicata al 50esimo anniversario del primo sbarco sulla luna. Dal 2 al 10 agosto, il programma nei Comuni in Regione, tra spettacoli, eventi, degustazioni e osservazione delle stelle con i telescopi dell’Unione Italiana AstrofiliAnche per il 10 agosto, notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, l’ “Associazione Nazionale Città del Vino” e il “Movimento del Turismo del Vino” promuovono “Calici di Stelle”, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento “Città del Vino” e in centinaia di cantine aderenti al Movimento, per tanti appuntamenti in programma in tutta Italia dal 2 all’12 agosto.Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna, avvenuto il 20 luglio ‘69 a opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11.La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate anche approfittando dei telescopi dell’Unione Astrofili Italiani, che collabora alla buona riuscita dell’evento.Anche quest’anno l'Associazione Città del Vino propone il premio dedicato alla fotografia di territorio, che valorizza la relazione fra la festa e l’ambiente circostante “La Stella di Federica: miglior foto di Calici di Stelle 2019” che sarà assegnato ai migliori tre enoturisti che invieranno foto dell'evento all'indirizzo: piscolla@cittadelvino.comIl programma delle Città del Vino della SardegnaQuesto il programma provvisorio (gli aggiornamenti online sul sito di Città del Vino www.cittadelvino.it)SORSO (Sassari) – Venerdì 2 agosto. AL VIA LA XIII EDIZIONE, CON PROGETTO TURISTICO E CULTURALE PROMOSSO DALLA REGIONE SARDEGNA.Organizzata dal Comune di Sorso e promossa dall’Assessorato Regionale al Turismo della Regione Sardegna, la manifestazione onnicomprensiva di Calici di Stelle arrivata alla sua XIII edizione, si svolgerà dal 27 luglio al 2 agosto. Sette giornate all’insegna della forte identità gastronomica, sociale e culturale del posto, legata alle interazioni tra mare, città e spazi rurali. Spettacoli, visite guidate e convegni permetteranno a visitatori e turisti di entrare in stretto contatto con il territorio e le sue tradizioni. Venerdì 2 agosto, la giornata clou dedicata a Calici di Stelle a Sorso, alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali, permetterà di scoprire, per le vie del centro storico, gli angoli più suggestivi della città, con piacevoli intrattenimenti musicali ed artistici.INFO: tel. 079.3392210 –079.3392231 - doraquaranta@comune.sorso.ss.itBERCHIDDA (Sassari) - Venerdì 9 agosto. PRESSO IL MUSEO DEL VINO (ENOTECA REGIONALE DELLA SARDEGNA), CON I VINI DELLA STORICA CANTINA DI GIOGANTINU. Eccellenza del panorama regionale e nazionale, con i suoi percorsi enologici ed etnografici, il Museo del Vino di Berchidda (Enoteca Regionale della Sardegna) ospita la prossima edizione di Calici di Stelle, dando una doppia opportunità al visitatore: venire a conoscenza degli aspetti culturali della produzione del vino in Sardegna e scoprire i vini della cantina storica di Berchidda, la Cantina Sociale di Giogantinu. Il Vermentino di Gallura ed i rossi tipici del territorio saranno apprezzati in abbinamento ai prodotti tipici ed alle note jazz del gruppo musicale Ghost Notes, che ha in programma una briosa ed elegante performance sotto il cielo stellato. L'appuntamento è quindi dalle ore 19.00 alle ore 20.30 con la visita (su prenotazione) della Cantina Sociale di Berchidda. Dalle ore 21.30, con il programma della manifestazione organizzata da Museo del Vino e Amministrazione Comunale.INFO: tel. 3925802161 – 339.1966209 museodelvinosardegna@tiscali.itUSINI (Sassari) - Venerdì 9 agosto. VISITE E DEGUSTAZIONI GUIDATE.Il Comune di Usini, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Origines", organizza la manifestazione Calici di Stelle a partire dalle ore 20.00 di venerdì 9 agosto fino alle ore 01.00 del giorno seguente.La manifestazione sarà preceduta - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 previa prenotazione - dalle visite guidate all'azienda vinicola "Cherchi" (tel. 335.424688), "Carpante" (tel. 392.5019777) e Galavera (tel. 328.4456424), mentre dalle ore 18.45 alle ore 19.30 sarà possibile visitare la "Corte DIAZ".La degustazione vera e propria dedicata a Calici di Stelle (in programma dalle ore 20.00 alle ore 01.00), si terrà nel "Parco del Lavatoio" sito in Via A. Volta e sarà riservata ad un massimo di 300 persone che, in un gradevole contesto, potranno degustare gli ottimi vini delle 9 Cantine presenti (Cherchi, Carpante, Francesco Fiori, Pisoni, Giovanna Chessa, Tanarighe, Galavera, Panzali e Salvatore Chessa), dal "Vermentino" al "Cagnulari", dal "Cannonau" al passito ed agli spumanti. Quest'anno sarà ospite l'azienda vinicola "Nuraghe Crabioni" di Sorso, della quale si potrà degustare il "Moscato DOC Romangia". I 10 vini in degustazione saranno abbinati ad altrettante preparazioni gastronomiche tipiche; la storia vitivinicola del territorio, la qualità dei vini ed i vari abbinamenti possibili, saranno illustrati da un amministratore comunale e da esperti del settore, nello specifico enologi e sommelier. La serata sarà allietata da musica dal vivo.INFO e PRENOTAZIONI: tel. 349.8205527 (Sig.ra Lisa Salis) - 339.6549236 (Sig.ra Veronica Ligas) - associazioneorigines@gmail.comBADESI (Sassari) - Sabato 10 agosto. BRINDISI SUL GOLFO DELL'ASINARA.Anche per questa edizione, la manifestazione Calici di Stelle si volgerà presso la piazza del Lungomare Li Junchi, in località Badesi Mare, con affaccio sul bellissimo Golfo dell'Asinara, dove si possono ammirare suggestivi tramonti. Come di consuetudine, anche quest'anno, parteciperanno le due Cantine del territorio, "Li Junchi" e "Li Seddi", che proporranno dalle ore 20.00 alle ore 24.00, degustazioni dei vini del territorio, nello specifico Vermentino di Gallura DOCG e Cannonau DOC.INFO: tel. 079.683149 - cultura.badesi@libero.it - www.comune.badesi.ot.itDORGALI (Nuoro) - Sabato 10 agosto. NAL CUORE DELLA BARBAGIA, BRINDISI DAL BELVEDERE DEL COLLE DEL CARMELO.Si tiene anche quest'anno nel cuore della Barbagia nuorese, Calici di Stelle a Dorgali. Sul Colle del Carmelo, da cui si gode una splendida vista della cittadina di Dorgali e sotto il cielo stellato, saranno serviti al pubblico i pregiati vini della Cantina Sociale Dorgali (Azienda leader nella produzione del Cannonau) e con essi i migliori formaggi della Cooperativa Dorgali Pastori. Il programma della serata è arricchito dai canti del Coro Lorenzo Perosi di Dorgali e del Coro Lorenzo Perosi di Olbia. Fa da cornice l'osservazione guidata delle stelle, coordinata dall'Associazione Astronomica Nuorese. L'appuntamento è pertanto presso il Colle del Carmelo dalle ore 21.00 alle ore 2.00 della Notte di San Lorenzo.INFO: tel. 0784.927250 - cultura@comune.dorgali.nu.itJERZU (Nuoro) - Sabato 10 agosto. FESTA NEL BORGO DEL CANNONAU.Nella magica atmosfera della notte di San Lorenzo, come da tradizione, si festeggia a Jerzu Calici di Stelle. Nelle antiche cantine, alcune costruite dentro la roccia, vengono serviti i più pregiati vini prodotti dalla vitivinicola Antichi Poderi Jerzu, accompagnati da prodotti tipici locali quali salumi e formaggi, coccoi prenas, coccoi de tamata, carne arrosto, pardulas, pabassinas e uva. Il tutto animato dalla presenza di artisti di strada, musica dal vivo, da una marching band itinerante e dalle varie esibizioni distribuite lungo la "via del vino", fra note rock, jazz, reggae e swing.INFO: tel. 0782.760817 - proloco.jerzu@tiscali.itMONTI (Sassari) - Sabato 10 agosto. A CENA CON IL VERMENTINO.Nella Notte delle Stelle cadenti di San Lorenzo, grazie all'organizzazione della ProLoco di Monti, si brinda con una bellissima festa enogastronomica. Il Vermentino, la musica e i menù a base di pesce sono i protagonisti della lunga serata del 10 agosto. Appuntamento a Monti dalle ore 19.00 alle ore 02.00.INFO: tel. 334.7457999 - info@prolocomonti.comSENNORI (Sassari) - Sabato 10 agosto. IN "ROMANGIA", GUARDANDO IL GOLFO DELL'ASINARA.Festeggia Calici di Stelle con bellissimo affaccio sul panorama del Golfo dell'Asinara e a pochi chilometri da Sassari, il Comune di Sennori. La manifestazione si svolge nella Notte di San Lorenzo dalle ore 19.30 alle ore 2.00 del giorno successivo coinvolgendo produttori di vino e gastronomia tipica. Mostre a tema, musica folk ed esibizioni itineranti del Coro Sardo maschile e femminile accompagnano la serata che vede il coordinamento e la collaborazione delle Associazioni culturali del territorio. Arricchisce il programma di musica e degustazioni, la presenza di Theatre en Vol (spettacoli immaginifici di strada), oltre alla immancabile ed attesa osservazione guidata delle stelle.INFO: tel. 340.2492809 - elenacornalis@comune.sennori.ss.itTEMPIO PAUSANIA (Sassari) - Sabato 10 agosto. BRINDISI CON I VINI DELLA GALLURA.Il 10 agosto si svolge Calici di Stelle a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 02.00, nel meraviglioso Chiostro dell'ex Convento dei Padri Scolopi, a Tempio Pausania. Durante la serata si potranno degustare i vini delle più rappresentative aziende Vinicole della Gallura quali Cantina Muscazega, Castiglia Nino, Cantina Siddura, Cantina Gallura, Cantina Tani, Cantina Balares, Cantina Tondini, Cantina F.lli Tamponi, Cantina Sassu Vini e Cantina Depperu. Le degustazioni saranno guidate dagli esperti assaggiatori dell'Onav, delegazione provinciale Olbia-Tempio. Sarà inoltre possibile accompagnare ai vini l'assaggio di prodotti tipici del territorio. La serata sarà allietata da musica dal vivo.INFO: tel. 339.3556695 - imma.serra@tiscali.itTERRALBA (Oristano) – Sabato 10 agosto. CAMPIDANO DI ORISTANO: BRINDISI A DUE PASSI DAL GOLFO.Pregevole il territorio che ospita anche quest’anno l’iniziativa Calici di Stelle. Il Comune di Terralba organizza per la Notte di San Lorenzo una bella degustazione di vini e prodotti tipici locali fino alle ore 24.00, con intrattenimento musicale ed osservazione delle stelle. L’appuntamento è in Piazza Cattedrale dalle ore 19.00.