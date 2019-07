Quindici gli incendi ieri in Sardegna: in quattro sono dovuti intervenire gli elicotteri

Ecco la cronaca degli eventi principlai verificatisi nella gironata di ieri:





1- Con inizio alle ore 11.10 circa un incendio ha interessato sia l'agro del comune di Bortigali in località Binnori dove sono intervenuti 2 elicotteri leggeri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Farcana e Anela e il l Super Puma (l'elicottero pesante del Corpo Forestale dislocato presso la base di Fenosu ad Oristano).Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Macomer e di Gavoi unitamente a 2 squadre di Forestas provenienti rispettivamente da Macomer e Bolotana. Sull' incendio ha operato anche una squadra di volontari provenienti da Macomer. Tutti i mezzi aerei hanno fatto rientro presso le rispettive basi alle ore 13.40. Un nuovo intervento dei medesimi mezzi della flotta regionale si è reso necessario a partire dalle ore 15 per una ripresa dell’incendio. In questa fase è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di stanza a Macomer. L' incendio ha interessato in totale un’area di circa 9 ettari di superfice composta da pascoli, macchia bassa di cisto e alberatura sparsa di sughera. Fine intervento ore 18 circa.

2 -Il secondo evento della giornata si è registrato in agro del comune di San Gavino Monreale dove l'elicottero regionale della base di Villasalto ( in quel momento in ricognizione sugli ambiti territoriali inseriti tra quelli ad alto pericolo d'incendio nel Bollettino di previsione incendi emesso dalla protezione civile regionale per la data odierna), è prontamente intervenuto alle ore 14.03 in località Pillonca. Il mezzo aereo ha lasciato la zona per fine intervento alle ore 15 circa. L'intervento coordinato dal personale della Stazione forestale di Sanluri ha visto all'opera anche una squadra di Forestas proveniente da Villacidro e i volontari di San Gavino Monreale. L’evento ha interessato circa 4 ettari di campi ed eucalipteti.3 –L’elicottero della base di Pula è intervenuto dalle 16.37 per un incendio nel territorio del comune di Elmas all’incirca al km 8 della SS 130 in località Is Punteddus. Alle operazioni di spegnimento coordinate dal personale del Corpo Forestale della Stazione di Cagliari hanno partecipato anche due squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari e 4 squadre delle associazioni di volontariato di Assemini. L’evento si è chiuso alle ore 18.30 circa. L’entità della superfice percorsa è attualmente oggetto di valutazione.4 Dalle ore 17.30 l’elicottero decollato della base di Villasalto è intervenuto su un incendio in agro del comune di Dolianova località Perda Farinazza. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dal personale della Stazione forestale di Dolianova con l’ausilio del GAUF dell’Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Cagliari, dei barracelli di Dolianova, di una squadra dei Vigili del Fuoco e di una di volontari di Sant’Andrea Frius. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.40 circa. L’entità della superfice percorsa è attualmente oggetto di valutazione.