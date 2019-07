Appuntamento a Stintino con la Sagra del tonno

Ritorna a Stintino la sagra del tonno, l'appuntamento annuale con la gastronomia e la cucina tipica del paese di pescatori. Sabato 27 luglio la piazza dei 45 ospiterà l'evento atteso dai tanti turisti, e non solo, che ogni anno scelgono Stintino per trascorrere la loro estate. La piazza delle famiglie fondatrici del paese, inoltre, nella stessa serata ospiterà la rassegna musicale "Note d'autore", arrivata alla sedicesima edizione. Domenica ancora musica con il cantautore stintinese Beppe Dettori.



L'appuntamento di sabato si aprirà alle 19, quando la piazza dei 45 comincerà ad animarsi con Megilandia, i giochi che coinvolgeranno i bambini e le famiglie. Alla stessa ora si apriranno anche gli stand artigianali.



Nel frattempo i volontari della Pro loco stintinese inizieranno a scaldare le braci per arrostire il tonno. Alle 20,30 prenderà il via la distribuzione del tonno. Le portate saranno accompagnata da un panino, un bicchiere di vino e dell'acqua quindi dei papassini. L'evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio e il supporto del Comune di Stintino.



«L'appuntamento classico con la cucina dei nostri avi, con le portate di arrosto di tonno, rappresentano una parte delle tradizioni del nostro paese – afferma l'assessora al Turismo Francesca Demontis –. La pesca del tonno è stata per secoli un aspetto caratteristico dell'economia di Stintino, e siamo orgogliosi di riproporre ogni anno un evento che ricordi quell'attività e che si traduce in una una vera e propria “risorsa culturale”, espressione di storia, cultura locale, ambiente, paesaggio, produzioni artigianali e sapori locali».



La serata, a partire dalle ore 21. sarà animata dalla sedicesima edizione della rassegna musicale Note d'autore che come ogni anno proporrà numerosi artisti isolani.



L'appuntamento è curato da Giulio Martinetti e MegachipMusica, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco di via Sassari.



Quest'anno a salire sul palco di piazza dei 45 saranno numerosi artisti e tra questi, Gabriele Masala, Enzo Mugoni, Paolo Bolognesi, Sassari 6 musica by Gianni Piras, Pauz, Kya, I musicanti del marciapiede accanto, Marta Pedoni, Namowam, Beatrice Faggi, Valle e Bandito, Materia Oscura e Claudio Carente.



Quest'anno è prevista anche la partecipazione della compagnia teatrale Nino Costa. A condurre la serata saranno Giulio Martinetti e Sonia Sole.



Domenica 28 luglio alle 21, infine, nella piazzette delle vele di pietra, sul lungomare Cristoforo Colombo, sarà la volta di un artista di casa a Stintino. A suonare per i turisti e per i suoi compaesani sarà Beppe Dettori che proporrà una serie di brani tratti dal suo ultimo lavoro “@90”.