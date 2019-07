Sardegna. Il Centenario Michelino Scudu Presidente di giuria per le selezioni di Miss Italia

La finale regionale è prevista il 23 Agosto a Castiadas presso il Teatro “Sa Mandria”





Sarà il famoso centenario Zio Michelino a premiare la Miss Miluna durante la selezione di Miss Italia che si svolgerà venerdì 26 presso il Resort Orlando a Villagrande Strisaili.Come già due anni fa, nello stesso Resort la giuria sarà composta oltre che da Zio Michelino, anche da Dina Cogodda, quasi centenaria.L’hotel Orlando, bellissima struttura incastonata fra i graniti millenari e quercie secolari, ospiterà la seconda selezione provinciale di Miss Miluna, concorso legato a Miss Italia, organizzato dalla Venus Dea per la regione Sardegna.20 miss provenienti dalle diverse località della Sardegna, si ritroveranno a Villagrande Strisaili presso l’Hotel Orlando, per aggiudicarsi i sei titoli che permetteranno loro di partecipare alle prossime finali regionali.La giuria, oltre che dai ormai famosi centenari, sarà composta anche dall’illustre studioso sulla longevità e scopritore della Blue Zone, dott. Giovanni Maria Pes, dall’artista dei dolci Anna Gardu, dal Sindaco Alessio Seoni e da altri esperti di bellezza.La serata con inizio alle ore 21.30, vedrà in passerella le miss coi gioielli Miluna, costume personale e con la collezione della stilista Mary Emme.Presenta Veronica Fadda.Madrina d’onore Bianca Fusco Miss Sardegna 2018 e il Coro Ogliastra AmistadeVideolina riprenderà la serata per il programma “SiamoMiss” Miss Italia on The Road.In onda tutti i lunedì alle ore 21.00