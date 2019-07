Sassari. Dinamo Banco di Sardegna, ecco le date del precampionato

Mercoledì 18 settembre - Partita / Giornata - Evento conclusivo del progetto Scuole Banco di Sardegna a Sassari





Comincia dalla Barbagia il viaggio della Dinamo Banco di Sardegna 2019-20, dopo le visite mediche e i test atletici tra Sassari e Oristano con il Medical Dinamo Lab, da martedì 13 agosto il gruppo di coach Pozzecco partirà alla volta di Aritzo e inizierà la prima fase della preparazione atletica in una delle località più suggestive del Gennargentu. Dal cuore dell’Isola alla Gallura, i giganti il 21 si trasferiranno al Geovillage Sport Wellness & Convention Resort, la struttura olbiese per l’ottavo anno consecutivo sarà il quartier generale estivo del club. Per conoscere il nuovo roster bisognerà attendere la fine del mese, il Banco si presenterà alla città in piazza Santa Caterina venerdì 30 agosto, il giorno dopo tutti in campo al GeoPalace di Olbia per l’esordio. Nel weekend del 31 e 1° settembre in scena il “II Torneo Air Italy” che come ogni anno inaugurerà la preseason biancoblu. Seconda tappa, che è ormai una tradizione, mercoledì 4 a Padru dove si disputerà l’amichevole con i turchi dell’Anadolu Efes. Novità assoluta sarà invece quella di Oristano, Città europea dello Sport 2019, che sabato 7 e domenica 8 ospiterà per la prima volta la Dinamo nel nuovissimo PalaSport di Sa Rodia. Il quarto impegno in agenda è previsto per martedì 10 settembre contro l’Hapoel Gerusalemme sul parquet nuorese del PalaDonBosco, poi rotta verso il sud Sardegna: ad una settimana dalla Supercoppa italiana di Bari Marco Spissu e compagni saranno protagonisti al PalaPirastu del 9° City of Cagliari, in programma sabato 14 e domenica 15 settembre, in campo insieme al Banco: Olimpia Milano, Khimki Mosca e ancora Hapoel Gerusalemme. Si concluderà mercoledì 18 a Sassari il precampionato itinerante dei giganti che abbraccerà tutta l’Isola, un Sardegna coast to coast lungo quaranta giorni per prepararsi al meglio alla nuova stagione.Tutte le date del precampionato:Lunedì 12 e martedì 13 agosto - Visite medicheMartedì 13 agosto - Ritiro ad AritzoMercoledì 21 agosto - Ritiro al Geovillage Sport Sport Wellness & Convention Resort di OlbiaVenerdì 30 agosto - Presentazione alla città in Piazza Santa Caterina a SassariSabato 31 agosto e domenica 1° settembre - “II Torneo Air Italy” al GeoPalace di OlbiaMercoledì 4 settembre - Amichevole a Padru contro l’Anadolu Efes IstanbulSabato 7 e domenica 8 settembre - Torneo Città di Oristano al PalaSport di Sa RodiaMartedì 10 settembre - Amichevole al PalaDonBosco di Nuoro contro Hapoel GerusalemmeSabato 14 e domenica 15 settembre - 9° City of Cagliari al PalaPirastu di CagliariDinamo Banco di Sardegna - Olimpia Milano - Khimki Mosca - Hapoel Gerusalemme