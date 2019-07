“Mirabilia Food &Drink” e “B.I.T. culturale” di Matera: occasione per le imprese del Nord Sardegna

La selezione avverrà sulla base dell’ordine d’arrivo delle domande di partecipazione.





La Camera di Commercio di Sassari promuove la partecipazione delle imprese dei settori del turismo culturale e dell’agroalimentare alla Borsa internazionale del turismo culturale e al Mirabilia Food & Drink, in programma a Matera il 18 e 19 novembre prossimi.I due eventi fieristici, promossi in collaborazione con Unioncamere, rientrano nelle azioni di Mirabilia Network, l’associazione che mette in rete 17 enti camerali - tra cui la Camera di Commercio di Sassari - nata per valorizzare luoghi inaspettati di significato storico, culturale e ambientale nei siti patrimonio dell’UNESCO.In particolare, Mirabilia Food & Drink, vedrà protagonisti degli incontri B2B gli imprenditori del settore food&drink e 35 buyers provenienti dall’area europea e dal Giappone, Brasile, Canada, California, selezionati da ICE-Agenzia partner di Mirabilia.La Borsa internazionale del turismo culturale coinvolgerà in incontri B2B gli imprenditori del settore turistico (tour operators, agenzie di viaggio, albergatori e agenzie di incoming) e 50 buyers (operatori incoming, decision manager, buyers luxury travel) provenienti dai Paesi Ue, Usa, Giappone e Cina.COME CANDIDARSIPer partecipare alla fiera MIRABILIA FOOD & DRINK occorre candidarsi inviando la scheda di adesione, debitamente compilata e corredata della copia del documento di identità del legale rappresentante, tramite mail all’indirizzo: tavolo.strategico@ss.camcom.it entro il 10 settembre 2019.Per partecipare alla BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO CULTURALE occorre candidarsi inviando la scheda di adesione, debitamente compilata e corredata della copia del documento di identità del legale rappresentante, tramite mail all’indirizzo:tavolo.strategico@ss.camcom.it entro il 15 ottobre 2019.