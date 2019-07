Hai paura del buio?Sulla terra leggeri, festival letterario,è a Sassari con due giornate imperdibili

Hai paura del buio? – Cronache dal tempo presente è il tema scelto per l’edizione 2019 del festival. Un tentativo di raccontare la complessità dei nostri giorni attraverso le storie e attraverso i libri accendere una luce, perché a fare paura sono sempre le cose che non capiamo, quelle che non vediamo.









Domani, sabato 27 luglio, al via la seconda giornata di incontri, a Sassari, per la dodicesima edizione di Sulla terra leggeri, il festival letterario della Sardegna ideato e diretto da Flavio e Paola Soriga, con Geppi Cucciari, Nicola Muscas, Michela Calledda, Giovanni Dessole e Riccardo Uras.La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le Ragazze Terribili, dà appuntamento in piazza Duomo con le migliori voci della narrativa, della poesia, del giornalismo e della canzone d’autore.E proprio domani, sabato 27 luglio, si ricomincia alle 20,30, con Eva Rasano che incontra i piccoli lettori per parlare di Le mie emozioni. Oggi mi sento: giallo (La coccinella, 2018). Alle 21 torna invece Marino Sinibaldi, con un intervento dal titolo Sulla democrazia. Una riflessione sul grigiore di questi nostri tempi, sui rischi dell’indifferenza, «quando ognuno si sente solo e pare condannare alla solitudine il destino altrui», un invito a restare umani.Alle 21,30 il giornalista Alberto Urgu dialoga con Paolo Repetti, direttore di Einaudi Stile Libero, fondata insieme a Severino Cesari con il quale ha rivoluzionato l’editoria italiana a partire dalla seconda metà degli anni ’90. Una conversazione attorno al libro di Repetti Esercizi di sepoltura di una madre (Mondadori 2019), un originale romanzo familiare ironico e autoironico, intriso di umorismo yiddish.Alle 22,15 uno degli incontri più attesi dell’edizione 2019 del festival, quello tra Geppi Cucciari e Roberta Petrelluzzi, storica conduttrice su Rai 3 di Un giorno in pretura, il programma di culto che, in oltre trent’anni, da semplice resoconto sull’andamento della giustizia in Italia è diventato un grande affresco dell’attualità nel nostro Paese.Il sabato di Sulla terra leggeri si chiuderà poi alle 23, per un incontro tra musica e parole con il giornalista Nicola Muscas e Maria Antonietta, cantautrice dall’animo punk con tre dischi all’attivo, apprezzata da pubblico e critica. Quest’anno il suo esordio editoriale per Rizzoli con Sette ragazze imperdonabili, un catalogo delicato e giocoso per ricordare a tutte le ragazze il diritto di gridare e di schierarsi.Sulla terra leggeri prosegue a Sassari domenica 28 luglio con Geppi Cucciari, Vivian Lamarque, Francesca Genti, Stefano Benni, Paolo Damiani e molti altri.Sulla terra leggeri per le bambine e i bambiniEva Rasanoautrice di Le mie emozioni. Oggi mi sento: giallo(La coccinella, 2018)Marino Sinibaldi: Sulla democraziaAlberto Urgu dialoga con Paolo Repettiautore di Esercizi di sepoltura di una madre (Mondadori 2019)Hai paura del buio?Geppi Cucciari dialoga con Roberta PetrelluzziChi ha paura delle ragazze?Nicola Muscas dialoga con la cantautrice Maria Antonietta sul suo libro Sette ragazze imperdonabili. Libro d’ore (Rizzoli, 2019)SASSARI, DOMENICA 28 LUGLIO - PIAZZA DUOMOSulla terra leggeri per le bambine e i bambiniLaboratori e merenda a cura di Campagna Amica e Coldiretti SardegnaChi ha paura di esordire?Marino Sinibaldi dialoga con Roberto Vetrugno (autore di Tripoli, Unicopli 2019) e Lele Pittoni (autore di Marmaglia, Castelvecchi, 2019)Chi ha paura della poesia?Paola Soriga dialoga con Vivian Lamarque e Francesca GentiGeppi Cucciari dialoga con Stefano Bennia seguireI reading di Sulla terra leggeriStefano Benni e Paolo DamianiSagra de mari