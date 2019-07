Sassari. Numero verde per segnalare i guasti alla illuminazione pubblica

Numero verde guasti illuminazione pubblica. Dal 1 agosto sarà attivo 24 ore su 24 il nuovo numero verde 800052662 per le segnalazioni dei guasti agli impianti di illuminazione pubblica.



Modifiche alla viabilità a Piandanna. Per consentire di eseguire i lavori di completamento del Polo Bionaturalistico di Piandanna e la realizzazione dell'orto botanico appaltati dall’Università di Sassari, dalle ore 8:30 di lunedì 29 luglio alle ore 18 di venerdì 6 settembre è istituito il senso unico alternato in via Piandanna, tra via delle Croci e la traversa delle Conce Dau, per tratti non superiori ai 40 metri.