Sassari. “#aspettandoBuonCammino”, i gremianti dei Viandanti donano il sangue

Sabato mattina un gruppo di giovani Viandanti si è recato presso il Reparto Trasfusioni della ASL di Sassari per donare il sangue. L’iniziativa, pensata e voluta dal Capo Candeliere Emanuele Cherchi, nata per i Portatori del Candeliere, ha trovato l'immediato e pieno consenso anche dei Gremianti. Così, con le magliette firmate “Gremio dei Viandanti” i ragazzi si sono mossi dalla Sede per raggiungere prima S. Agostino dove hanno sostato in preghiera dinanzi al miracoloso simulacro di Nostra Signora del Buon Cammino e poi hanno raggiunto le strutture ospedaliere. Una accoglienza calorosa da parte dei medici e paramedici del Reparto che hanno ricevuto i donatori piacevolmente sorpresi. L’iniziativa si inserisce nel più vasto calendario di attività che sui social viene definita “#aspettandoBuonCammino”.

“Ho voluto proporre ai miei Portatori -dice Emanuele Cherchi- di compiere un gesto particolarmente significativo di carità e solidarietà verso il prossimo. Sento spesso che scarseggiano le donazioni di sangue specialmente nel periodo estivo e così ho pensato che sarebbe stato bello farlo con i miei ragazzi proprio mentre ci prepariamo alla Festa grande della Nostra Patrona”.