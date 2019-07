Sassari. Il bomber brasiliano Wilson Cruz è della Torres

"Sono felice di aver firmato con una grande Società – le sue prime parole in rossoblù- in una grande piazza. In queste settimane ho avuto tante richieste in diversi club ma mi piaceva molto l’idea di venire qui e vestire questa maglia che ha tanta storia. Ho parlato con il presidente Sechi, con il direttore, mi è piaciuto il progetto e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni e mettermi a disposizione del mister che conosco bene come allenatore. Come mi definirei? un guerriero, un “battagliadore”, uno che fa tutto per la vittoria e la maglia. I gol sono la conseguenza di un buon lavoro di tutti".

L’attacco della Torres si arricchisce di una nuova importante pedina per la stagione 2019/2020.Il bomber brasiliano Wilson Cruz da Silveira, nato a Rio de Janeiro il 1° ottobre 1985, 187 cm per 78 kg, arriva in rossoblù dopo la firma avvenuta questa mattina a Sassari.Attaccante di grande esperienza, prima punta dal fisico possente, che abbina forza fisica e tecnica, oltre ad un grande fiuto del gol, Cruz arriva alla Torres con grande entusiasmo per una primissima volta in Sardegna: