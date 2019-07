Debutta a Dakar il primo Basket Camp Senegal organizzato dal Basket 90 Sassari

La seconda giornata ha visto scendere in campo oltre 200 atleti tra ragazzi e ragazze di età compresa fra i 12 e i 19 anni. Le due sedute di allenamento della durata di 90 minuti ciascuna sono state svolte nei due campi a disposizione, gli atleti, suddivisi per età hanno putito lavorare su tecnica fondamentali e gioco in una cornice di entusiasmo che ha visto raccogliersi intorno ai due campi un’intera comunità: uno spettacolo di colori, fatica e sorrisi da mozzare il fiato.









Che la pallacanestro non fosse solo un gioco il basket90 l’ho capito da sempre.Il valore sociale di questo sport è il primo insegnamento per le atlete e gli atleti di questa società.La dimensione educativa, culturale e sociale della società della presidente Cristina Faedda questa volta si è spinta oltre i confini nazionali con una “trasferta” in terra d’Africa. Con una delegazione di allenatori e dirigenti ha voluto rappresentare, in un momento storico così particolare il fondamentale ruolo che anche una società che si dedica al settore giovanile può ricoprire nel favorire l’integrazione sociale in questo caso con ragazze e ragazzi africani. In collaborazione con la H.L.M. basket club di Dakar è in corso di svolgimento il primo Basket Camp Senegal, una settimana in cui gli allenatori del Basket90 Luca Ruiu Andrea Cesaraccio e Andrea Doro coordinati dal responsabile tecnico Giulio Fenu stanno svolgendo un vero e proprio percorso di formazione professionale agli allenatori della HLM Dakar.Durante la prima giornata, interamente dedicata alla presentazione ufficiale della manifestazione, tenutasi davanti alle autorità locali e all’allenatore della nazionale senegalese ........ è avvenuta la consegna alla società delle attrezzature e con il dono ad ogni atleta presente di una maglietta rappresentativa dell’evento. tutto questo grazie agli sponsor da sempre amici del Basket90 Medical Lab e il GLM Ford.