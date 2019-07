Torna Ristoranti contro la Fame, campagna internazionale di lotta contro la malnutrizione

Puntuale come i prodotti di stagione sta per tornare Ristoranti contro la Fame, campagna internazionale di lotta contro la malnutrizione a cura di Azione contro la Fame. E’ un’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi a livello mondiale, giunta alla sua 5a edizione italiana, aperta a tutti i Ristoranti in tutta Italia e che si terrà dal 16 Ottobre (inizio voluto in occasione del World Food Day) al 31 Dicembre, trasformando il buon cibo in un cibo buono due volte.Come? Permettendo a tutti i ristoranti aderenti e ai loro clienti, di contribuire a regalare la gioia del cibo ai tanti bambini malnutriti di cui Azione contro la Fame si prende cura in 50 paesi del mondo.Partecipare è semplicissimo!Ogni Ristorante contro la Fame che aderisce alla campagna ha due opzioni, che però possono anche convivere tra loro: inserire un piatto solidale all’interno del menu, e per ogni piatto solidale venduto, donare 2€ ad Azione contro la Fame. Coinvolgere i propri clienti, che possono donare 2€ alla fine di ogni pasto, anche attraverso il cioccolatino della felicità, creato per l’occasione dalla cioccolateria La Perla di Torino! I ristoranti si possono iscrivere già da oggi chiamando lo 02/83626104 oppure scrivendo a: ristoranti@azionecontrolafame.it Ulteriori informazioni si trovano sul sito https://www.ristoranticontrolafame.it/it/