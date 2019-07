Incendio di Siniscola: interessati oltre 100 ettari di terreno. Alle 19:00 l'ultimo elicottero

DOMATE LE FIAMME

Giornata di fuoco quella odierna. Sono stati segnalati ben diciotto incendi di cui cinque hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale e della flotta aerea nazionale.

Il più grave, quello avvenuto in agro del Comune di Siniscola, località Murtas Artas, iniziato intorno alle 21 della serata di ieri, dove alle prime ore del mattino sono intervenuti a più riprese diversi mezzi aerei, in particolare due Canadair della flotta di Stato (CAN 8 e CAN 28) di base ad Alghero e quattro elicotteri regionali del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Anela, Alà dei Sardi, Farcana e Fenosu (Super Puma). Le funzioni di D.O.S. (direttore delle operazioni di spegnimento) sono state esercitate dal personale del Corpo forestale della Stazione di Siniscola, coadiuvato dal personale della Base navale del CFVA di Siniscola ed alle Stazioni del Corpo forestale di Bitti, Lula, Orosei, Bolotana, Orgosolo, Gavoi, Tonara e Villagrande interventuti con oltre 30 unità.Da Lanusei è arrivato il Gruppo Gauf (il gruppo di operatori specializzati nell'uso del fuoco del Corpo Forestale). Il forte vento presente ha reso molto difficile l'attività, la presenza di numerosi focolai ha reso necessario l'ulteriore supporto dei Volontari di Tonara e del personale locale di FoReSTAS dei cantieri di "Corracuzza" e "Sa Lattas", "Flochis" da Torpè e "Tuttavista" di Galtellì.Sul posto sono intervenute diverse decine di automezzi e l'ultimo elicottero ad aver lasciato la zona è stato alle ore 19.00 quello di Alà dei Sardi.L' incendio, da una prima stima, ha interessato una area di oltre 100 ettari di rimboschimento di Eucaliptus,Uliveti ed aree agricole. Il nucleo intestigativo dell'ispettorato ripartimentale del Corpo forestale di Nuoro ha avviato le indagini per risalire all'innesco ed al responsabile dell'incendio.