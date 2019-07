"Che cosa fanno i cucù nelle mezz'ore": Carla Fiorentino presenta a Sassari il suo libro

Carla Fiorentino nasce a Cagliari, nel 1979. A 19 anni lascia la Sardegna per studiare a Roma, dove si laurea in Sociologia della Letteratura e inizia subito il suo viaggio nel mondo editoriale che dura da ormai quindici anni. Che cosa fanno i cucù nelle mezz'ore è il suo primo romanzo.





"Che cosa fanno i cucù nelle mezz'ore", primo libro di Carla Fiorentino, sarà presentato Venerdì 2 agosto, h.19.00, presso la Libreria Azuni a Sassari in Viale Mancini n.15. Accompagnerà l'autrice, Emiliano Longobardi.Il libro è un vero e proprio affresco generazionale nell’era del precariato, che racconta con i toni della commedia brillante la fragilità lavorativa ed esistenziale dei trentenni di oggi, rinchiusi in un limbo tra le responsabilità dell’età adulta che tarda ad arrivare, e l’incanto di una giovinezza che sembra non voler passare mai.IL LIBROClementina conta le macchie sul soffitto e parla con gatti immaginari, Porno ha una cartella sul desktop dell'ufficio chiamata "ancora di salvezza" piena di film porno, Pusher si affida ai libri, Flavia cura con le pietre, e Clara, be', Clara a trent'anni è rimasta bloccata all'università senza una certezza. Tutti vivono nell'adorazione di Elettra, che è andata via ma prima li ha sedotti uno per volta. Nella Roma dei primi anni 2000, tutti loro cercano "qualcosa di fondamentale", quello che li salvi da riunioni insensate, da case precarie, da amori passeggeri, un progetto, il progetto della vita. Quando Clara trova nella soffitta del padre morto da poco un mucchio di dipinti con un unico soggetto - la vagina -, Clementina pensa di aver trovato una miniera d'oro da investire, ma per farlo dovrà elaborare un piano, vincere le resistenze di Clara, tirare dalla sua parte gli amici. In un racconto che non fa sconti delle piccole miserie quotidiane e delle grandi aspirazioni destinate a naufragare, Carla Fiorentino racconta nel suo romanzo di esordio un gruppo di Peter Pan terrorizzati dalle responsabilità, arenati sui divani in attesa della grande occasione per sfuggire da se stessi.L'AUTRICE