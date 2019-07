Sassari. Pubblicate sul sito del comune le modalità per ottenere il Reddito di libertà

Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicati avviso e modulistica per accedere al reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Possono presentare domanda le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai Servizi sociali del Comune di residenza o dal servizio Centro Antiviolenza o dai Servizi Sociali del Comune di nuovo domicilio in caso di allontanamento anche volontario dal Comune di residenza. Ulteriore criterio per l’accesso alla misura è dato dalla persistenza della condizione di pericolo imminente che ha determinato l’inserimento della richiedente in una Casa di Accoglienza. La domanda di partecipazione può essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Sassari in via Zara, 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, o via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 14 del 27 agosto, compilando il bando pubblicato su www.comune.sassari.it ; www.comune.porto-torres.ss.it ; www.comune.sorso.ss.it ; www.comune.stintino.ss.it