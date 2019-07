Continuano gli appuntamenti del Museo della Tonnara di Stintino

All'organizzazione del Premio, giunto alla terza edizione, presiede un comitato composto da Piero Cappuccinelli, in qualità di presidente, dal sindaco di Stintino Antonio Diana, da Salvatore Rubino, docente di Microbiologia dell’Università degli studi di Sassari e presidente del Centro Studi sulla Civiltà del Mare e per la valorizzazione del Golfo e del Parco dell’Asinara, da Esmeralda Ughi, direttrice del Mut, Museo della Tonnara di Stintino, da Luca Bondioli, responsabile della sezione di Bioarcheologia del Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini” – Museo delle Civiltà di Roma, da Rodolfo Negri, docente di Biotecnologie dell’Università La Sapienza di Roma, da Maria Margherita Satta, docente di Antropologia dell’Università degli studi di Sassari, da Antonio Garrucciu, giornalista, consigliere della Federazione Nazionale della Stampa italiana.

















Sarà lo spettacolo “Processo a Socrate” ad aprire il prossimo weekend di eventi al Mut, Museo della Tonnara di Stintino. Prodotta da Torino Spettacoli, la pièce, che andrà in scena venerdì 2 agosto alle 20, è tratta dai “Dialoghi” di Platone. L’attore emergente Elia Tedesco affiancherà in scena Piero Nuti, che firma anche il testo e la regia. È previsto il pagamento di un contributo di 3 euro.La programmazione andrà avanti sabato 3 agosto alle 20 con la presentazione del volume fotografico “Sardegna. 20 storie di natura”, curato da Domenico Ruiu, decano della fotografia naturalistica sarda. Edito da Carlo Delfino, il libro raccoglie gli scatti di venti fotografi, che restituendo paesaggi minimi e scenari maestosi, foto aeree e subacquee, esaltano alcune delle infinite e complesse diversità dell'isola. In dialogo con il curatore sarà Giovanni Gelsomino, saggista e giornalista. Interverrà, inoltre, l’editore Carlo Delfino.Domenica 4 agosto alle 20 sarà consegnato a Guido Tonelli, fisico e divulgatore scientifico, tra i padri del “Bosone di Higgs”, la particella di Dio, il Premio Stintino per la divulgazione scientifica 2019. Il programma della serata prevede, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Stintino Antonio Diana e dell'assessora alla Cultura Francesca Demontis, l'intervento del professor Antonello Mattone, già docente dell’Università degli studi di Sassari, dal titolo “Guido Tonelli scienziato e divulgatore”. Dopo la consegna del premio da parte di Piero Cappuccinelli, Accademico dei Lincei e professore emerito dell’Università degli studi di Sassari, è prevista la lettura magistrale di Guido Tonelli, dal titolo “Genesi: il meraviglioso racconto delle origini che ci consegna la fisica moderna”. La serata sarà moderata dal giornalista Pasquale Porcu.