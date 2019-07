Sassari. Chiusura del viadotto Don Sturzo il 6 agosto

Il 6 agosto si procederà alle attività di verifica sul viadotto Don Sturzo, che per questo sarà chiuso dalle ore 9 alle 18. Si tratta di una campagna di indagini (carotaggi, caratterizzazione dinamica e prove di carico) svolta dalla ditta specializzata 4 Emme Service SPA.

Il traffico sul viadotto don Sturzo sarà chiuso completamente, in entrambi i sensi di marcia. Se le attività si concluderanno in anticipo, si riaprirà al traffico prima.

La chiusura sarà segnalata dalla cartellonistica che sarà posizionata nella rotatoria di via Pirandello, in piazza Cuore Immacolato, nella rotatoria di via Pigliaru, in quella del viadotto sul lato del Monte Rosello e sul lato dei Cappuccini e in quella di via Lune e Sole.