Lo scorso weekend si è tenuto a Sassari il meeting finale del progetto “Strategies for refuGees”

Il 27 e 28 Luglio si è tenuto a Sassari il meeting finale del progetto “Strategies for refuGees” (acronimo “Strate.Gees”), iniziativa approvata dall’Agenzia Nazionale Inglese e realizzata nell’ambito del programma europeo Erasmus Plus - KA2 Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche.Il progetto, della durata di 2 anni, è diretto a realizzare uno scambio di buone prassi nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione dei rifugiati tra i Paesi facenti parte del partenariato internazionale. MV International è partner del progetto all’interno di un Consorzio internazionale di 8 organizzazioni da Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Turchia, Romania e Grecia.



Durante l’ultimo meeting internazionale tenutosi a Sassari il 27 e il 28 luglio presso la sede di MV International sono stati presentati anche i due prodotti finali realizzati durante il corso del progetto: una Guida delle Buone Pratiche per l’integrazione dei rifugiati e un Fumetto realizzato per promuovere le attività europee in questo ambito. Tutto il materiale è disponibile sul sito web dedicato al progetto: http://strategiesforrefugees.com/





















MV International (MVI) è una rete di 37 organizzazioni europee finalizzata a promuovere la progettazione partecipata favorendo lo scambio di conoscenze e competenze tra professionisti nel campo della progettazione europea. Il Network vanta anche la presenza di 8 organizzazioni associate di Africa, Sudamerica e Asia.L’obiettivo principale del progetto “Strategies for refuGees” è quello di ricercare, analizzare e condividere buone pratiche che possano essere applicate a livello locale per determinare un miglioramento nel contesto dei paesi coinvolti nel progetto, offrendo servizi di accoglienza e integrazione di migliore qualità.Mediante diversi corsi di formazione, workshop, seminari e meeting svolti nel corso del progetto, nonché tramite la condivisione di buone pratiche testate con successo dai partner, le organizzazioni partecipanti hanno incrementato le proprie competenze ed abilità nel settore oltre a migliorare le loro conoscenze e capacità nell’azione di livello locale/regionale, in modo tale da supportare una migliore qualità della vita dei migranti/rifugiati e contenere le loro problematiche, integrandoli all’interno delle comunità di accoglienza.