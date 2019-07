Dal 5 agosto le farmacie di Sassari garantiscono a rotazione il servizio di apertura notturna

Sabato 31/08/19 Farmacia Tanda S. Via Leoncavallo 25









A partire da lunedì 5 agosto la guardia farmaceutica notturna è garantita, a rotazione giornaliera, dalle 32 farmacie cittadine“In farmacia si cambia”: è questo lo slogan scelto dall'Ordine dei Farmacisti, Federfarma, ATS Sardegna - ASSL Sassari e dal Comune di Sassari per informare i cittadini dell'ormai imminente modifica del servizio farmaceutico notturno in città.A partire da lunedì 5 agosto anche a Sassari - come nel resto d'Italia - il servizio di turno notturno, da sempre prerogativa della farmacia di piazza Castello, sarà garantito a rotazione giornaliera dalle 32 farmacie cittadine.Il nuovo sistema. La farmacia di turno prolungherà l'orario di apertura al pubblico dalle 20 sino alle 22 per poi continuare il servizio di guardia farmaceutica a porte chiuse, con la presenza di un farmacista nel locale, dalle 22 alle 9 del giorno successivo.Dalle 22 il servizio è garantito gratuitamente con ricetta del Sistema Sanitario Nazionale rilasciata dall'ospedale, dalla guardia medica o con la dicitura "urgente" da altro medico. In tutti gli altri casi il cittadino dovrà corrispondere un diritto addizionale di 7,50 euro oltre il prezzo del farmaco.Il calendario. Il calendario con le farmacie di turno sarà disponibile nelle bacheche di tutte le farmacie e nei siti dell'Ordine dei Farmacisti, del Comune di Sassari e della ATS Sardegna - ASSL Sassari.I turni notturni del mese di agostoLunedì 05/08/19 Farmacia Merella G. L. , Via Prunizzedda 29/AMartedì 06/08/19 Farmacia Pilo, Via Gorizia 1Mercoledì 07/08/19 Farmacia Porcu, Via Pascoli 16/CGiovedì 08/08/19 Farmacia Delogu F.LLI, Viale Italia 25Venerdì 09/08/19 Farmacia Corso M. S. Via Baldedda 17/ASabato 10/08/19 Farmacia Laneri S. Via Romangia 20/ADomenica 11/08/19 Farmacia Laneri S. Via Romangia 20/ALunedì 12/08/19 Farmacia Al Rosello Via Lamarmora 36Martedì 13/08/19 Farmacia Piazza Castello Piazza Castello 3Mercoledì 14/08/19 Farmacia Santa Rita Via Gavino De Luna 5Giovedì 15/08/19 Farmacia Carlo Felice Via Carlo Felice 42/AVenerdì 16/08/19 Farmacia Manca G. Via Budapest 1/ESabato 17/08/19 Farmacia Sigurani Piazza Santa Maria 32Domenica 18/08/19 Farmacia Sigurani Piazza Santa Maria 32Lunedì 19/08/19 Farmacia Pisano C. C.so Vittorio Emanuele 81Martedì 20/08/19 Farmacia Masala A. Via Forlanini 33Mercoledì 21/08/19 Farmacia Sacro Cuore Via Amendola 53/AGiovedì 22/08/19 Farmacia Villani Via dei Mille 50Venerdì 23/08/19 Farmacia Talu M. Via Napoli 6Sabato 24/08/19 Farmacia Pascoli Via Pascoli 9Domenica 25/08/19 Farmacia Pascoli Via Pascoli 9Lunedì 26/08/19 Farmacia Eredi Manca Viale Dante 25Martedì 27/08/19 Farmacia Pascoli Via Pascoli 9Mercoledì 28/08/19 Farmacia Pinna Nossai Piazza Azuni 9Giovedì 29/08/19 Farmacia Mulas G. Via Sulcis 2Venerdì 30/08/19 Farmacia Mascaro Località Caniga