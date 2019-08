Passaggio ponte, diritti fissi e auto gratis: offerta della Grimaldi Lines per la Sardegna

Con Grimaldi Lines la Sardegna è sempre più attraente! Parte infatti la promozione Ritorno Gratis, che permette a chi acquista un biglietto di andata e ritorno con la Compagnia, di rientrare dalla Sardegna gratuitamente.

Lo sconto del 100% si applica al passaggio ponte, ai diritti fissi e all’auto o moto al seguito, per i viaggi da Olbia a Livorno, da Olbia a Civitavecchia e da Porto Torres a Civitavecchia, se prenotati contestualmente all’andata. La sistemazione in cabina, o poltrona, veicoli al seguito differenti, animali o altri servizi di bordo possono essere aggiunti al biglietto, corrispondendo il relativo supplemento.

L’offerta è attiva da oggi 1 agosto per partenze fino al 30 novembre 2019. E’ cumulabile con le altre promozioni speciali attive al momento della prenotazione, con le convenzioni e con la tariffa Sardi Doc riservata ai passeggeri nativi e/o residenti sull’isola. Non è invece applicabile ai biglietti emessi con il Carnet 10 Viaggi Sardegna.

La Sardegna è il fiore all’occhiello delle destinazioni raggiunte da Grimaldi Lines. Grazie al network di collegamenti marittimi ed alle continue offerte lanciate dalla Compagnia in ogni periodo dell’anno per diversi target di clienti, i territori incontaminati, le acque cristalline e l’elegante vita notturna dell’isola sono sempre più accessibili a tutti.

Grimaldi collega il nord est della Sardegna con due partenze al giorno tutto l’anno da Livorno ad Olbia e viceversa e due partenze al giorno durante l’estate da Civitavecchia ad Olbia e viceversa. Inoltre, serve la tratta

Civitavecchia-Porto Torres e viceversa, con le ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, le prime navi del Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle speciali batterie al litio installate durante il recente intervento di allungamento e restyling a cui entrambe sono state sottoposte.