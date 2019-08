Il Sassari calcio Latte Dolce conferma l'attaccante Lamine Doukar

Lamine Doukar, davanti alla porta, è quasi una sentenza: falcata sinuosa e guizzo letale come una pantera nera. Lo scorso anno, nonostante alcuni problemi che ne hanno limitato l'utilizzo in campo, ha dimostrato di poter essere arma non convenzionale. L'attaccante originario del Senegal, arrivato lo scorso anno al Sassari calcio Latte Dolce dopo le esperienze maturate a Tergu, Gavoi e Stintino. è stato riconfermato in vista della nuova avventura del team di mister Stefano Udassi alla ribalta della serie D 2019-'20. Centrocampista nato a Mbao (Senegal) il 17 settembre del 1993, è la 21^ pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-'20.



Lamine Doukar, attaccante del Sassari calcio Latte Dolce: «Sono davvero molto contento di essere ancora parte di questa squadra, ormai siamo una famiglia ed io mi trovo molto bene in questo ambiente. I miei compagni? Bravi ragazzi e giocatori di qualità e talento, sono stato fortunato a trovare uomini che oltre ad essere grandi atleti sono anche grandi persone. Che squadra è il Sassari calcio Latte Dolce? Siamo una squadra tosta e sono certo che ce la giocheremo fino alla fine. Stiamo lavorando duro sul campo, nessuno si risparmia. Poi finalmente torneremo in campo a giocare per la coppa e il campionato, e sarà ancora più bello e stimolante. Non posso sapere né tantomeno prevedere cosa succederà nella stagione che sta per iniziare, ma di certo giocheremo ogni singola partita pronti a dare il massimo per mettere in campo la migliore prestazione possibile e fare quanti più punti possibile».