Sulcis Inglesiente, nei guai due società per un evasione fiscale di 1.100.000 euro

L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività e conferma l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nel territorio a tutela della legalità.















Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari hanno concluso due controlli fiscali nei confronti di altrettante società operanti nel Sulcis Iglesiente.A conclusione delle attività ispettive è stato accertato un articolato sistema di evasione, realizzato tra imprese strettamente connesse ed appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale.Tale schema fraudolento veniva realizzato attraverso il ricorso ad operazioni simulate di cessioni di beni tra le società, usate per mascherare una complessa vendita di un intero ramo d’azienda: attraverso queste operazioni i responsabili delle aziende hanno celato omesse dichiarazioni di operazioni imponibili, indebite detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto ed omessi versamenti dell’imposta di registro, riuscendo così a fruire, indebitamente, di vantaggi fiscali.I controlli fiscali eseguiti hanno consentito di accertare che le imprese ispezionate, per l’anno di imposta 2015, hanno occultato una base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle società per euro 1.136.144,75, evaso l’I.V.A. per euro 40.863,96, omesso di versare l’imposta di registro per euro 34.084,34, nonché commesso violazioni formali attinenti la tenuta della contabilità aziendale.Le rivenienze dell’attività di verifica sono ora rimesse al vaglio dell’Agenzia delle Entrate.