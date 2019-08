Domani la serata finale di Calici di Stelle a Sorso

Per i più piccoli i punti di intrattenimento con Sofficioni e Bolle Giganti di Tricirco e Ballerini Rock&Roll.

L’amministrazione comunale ha lanciato il contest fotografico #CalicidiSorso2019, invitando chi prenderà parte alla manifestazione a pubblicare sui social le proprie foto con le emozioni della serata accompagnandole con l’hashtag dedicato. Le foto che avranno più like verranno premiate.











Tutto pronto per la serata Calici di Stelle. L’appuntamento dell’edizione 2019 con “Il vino, la luna e i cieli stellati” è per domani alle 20:30, per aprire il percorso di degustazione enogastronomico nel cuore della città.Ecco tutte le informazioni:Il kit di degustazione, che comprende il carnet con 7 ticket, calice e sacchetta portacalice e brochure con tutte le informazioni, si può acquistare a partire da domani, presso l’ufficio IAT – Informazione e Accoglienza Turistica, in piazza Garibaldi (mattina 9:00-13:00 | pomeriggio a partire dalle 17:00); e nel punto vendita allestito presso il Palazzo Baronale (pomeriggio a partire dalle 17:00).Il percorso farà tappa negli stand dei produttori di eccellenza del territorio: Nuraghe Crabioni, Cantina Sorso-Sennori, Tenute Antonio Carta, Viticoltori Romangia, 1Sorso, Tenute Rossini e Moscato.Ad accompagnare la serata la musica dei gruppi Barrio Sud, Filhos Maravilha, Settetto, Fabio Melis & Band, Giulia Odorizzi, Flamenco, The Shakin' Apes, Gruppo Folk Sorso, mentre il Palazzo Baronale e i vicoli Bicocca, Senes e Sernesto saranno la scenografia per le installazioni degli artisti Rita Pinna, Elisabetta Diana, Ica Spanu e Antonio Salis, Salvatore Palita, Nanny Cau, Giovannino Dettori, Giampaolo Pinna e Daniel Leal