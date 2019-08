Sardegna. Nominato il commissario straordinario dell'ATS

Medico, 62 anni, Mantoan è attualmente Direttore generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.





Nel corso della riunione tenutasi ieri a Villa Devoto, la Giunta regionale su proposta dell’assessore della Sanità, Mario Nieddu, ha nominato, per un periodo di 60 giorni, commissario straordinario dell’ATS, Azienda per la tutela della salute, il dott. Domenico Mantoan, regolarmente inserito nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina, che ricoprirà l’incarico per il tempo strettamente necessario all’approvazione della riforma del sistema sanitario regionale e in particolare della legge istitutiva dell’Azienda unica, e comunque per un massimo di sessanta giorni.