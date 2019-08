Oggi a Sorso la serata clou di calici di Stelle 2019

Tutto pronto per la serata Calici di Stelle. L’appuntamento dell’edizione 2019 con “Il vino, la luna e i cieli stellati” è per domani alle 20:30, per aprire il percorso di degustazione enogastronomico nel cuore della città.



Ecco tutte le informazioni:

Il kit di degustazione, che comprende il carnet con 7 ticket, calice e sacchetta portacalice e brochure con tutte le informazioni, si può acquistare a partire da domani, presso l’ufficio IAT – Informazione e Accoglienza Turistica, in piazza Garibaldi (mattina 9:00-13:00 | pomeriggio a partire dalle 17:00); e nel punto vendita allestito presso il Palazzo Baronale (pomeriggio a partire dalle 17:00).



Il percorso farà tappa negli stand dei produttori di eccellenza del territorio: Nuraghe Crabioni, Cantina Sorso-Sennori, Tenute Antonio Carta, Viticoltori Romangia, 1Sorso, Tenute Rossini e Moscato.



Ad accompagnare la serata la musica dei gruppi Barrio Sud, Filhos Maravilha, Swing small band , Fabio Melis & Band, la violinista Giulia Odorizzi, Duende Flamenco, The Shakin' Apes, Gruppo Folk Sorso, mentre il Palazzo Baronale e i vicoli Bicocca, Senes e Sernesto saranno la scenografia per le installazioni degli artisti Elisabetta Diana, Ica Spanu e Antonio Salis, Salvatore Palita, Nanny Cau, Giovannino Dettori, Giampaolo Pinna e Daniel Leal



Per i più piccoli i punti di intrattenimento con Sofficioni e Bolle Giganti di Tricirco e Ballerini Rock&Roll.



L’amministrazione comunale ha lanciato il contest fotografico #CalicidiSorso2019, invitando chi prenderà parte alla manifestazione a pubblicare sui social le proprie foto con le emozioni della serata accompagnandole con l’hashtag dedicato. Le foto che avranno più like verranno premiate.