Arrestato Rashawn Thomas per possesso di stupefacenti

Rashawn Thomas, grande protagonista nella scorsa stagione nelle file della Dinamo Banco di Sardegna è stato arrestato in Florida per possesso di stupefacenti.



Come riportato dal sito Gazzetta.it de La Gazzetta dello Sport, Thomas sarebbe stato fermato per eccesso di velocità e, successivamente, a seguito di una perquisizione sulla sua auto, trovato in possesso di sostanze stupefacenti.