Alghero, a Maria Pia nuove passerelle per l'accesso in spiaggia ai disabili

Nuove passerelle per disabili nelle spiagge. I corridoi per agevolare il passaggio sono stati posizionati in questi giorni in vari punti del litorale. In particolare a Maria Pia e nel tratto fronte Palazzo dei Congressi, le passerelle sopperiscono ad una mancanza più volte segnalata al Sindaco Mario Conoci nel corsi dei recenti sopralluoghi. Le nuove strisce, blu, in materiale plastico, sono state fornite e installate dall’impresa che gestisce la pulizia degli arenili, in accordo con l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis.