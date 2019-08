Sassari. Modifiche alla viabilità per la Discesa dei Piccoli Candelieri

Piccoli Candelieri – Modifiche alla viabilità. Il 5 agosto si rinnova l'appuntamento con la Discesa dei Piccoli Candelieri, lungo il tradizionale percorso, e per questo sono previste modifiche alla viabilità. Dalle ore 9 alle 24 è previsto il divieto di fermata in corso Vico, in piazza sant'Antonio, in largo Gazometro e in piazza santa Maria, tra Porta Utzeri e via XXV aprile; sarà inoltre vietato l'accesso in piazza sant'Antonio, davanti all'ex hotel Turritania; dalle 18 fino al passaggio del corteo saranno chiuse temporanea al traffico piazza sant'Antonio, corso Vico, piazza santa Maria e via dei Gremi, tra via Artiglieria e piazza santa Maria.Spettacolo a Casa Serena. Un nuovo spettacolo gratuito e aperto alla cittadinanza è in programma per domenica 4 agosto alle 17 a Casa Serena. Sul palco della residenza di via Pasubio andrà in scena Eliagram, della compagnia Torino Spettacoli. Un divertentissimo viaggio multisensoriale che gioca con la crasi di “Elia” e “Instagram” per comunicare in tempo reale ciò che l’artista capta dell’oggi: università, lavoro, amore, serate con gli amici, e la voglia di far entrare il teatro nella vita delle persone. La serata è organizzata da Torino Spettacoli in collaborazione col Comune di Sassari Casa Serena e la Coopas.Pagamento La Famiglia cresce. Sono in pagamento nelle filiali dell'Unicredit i contributi per il bando "La famiglia cresce". Chi ha richiesto l'accreditamento sul conto corrente o sulla prepagata non dovrà recarsi allo sportello.Calendario provvisorio utilizzo palestre scolastiche. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è pubblicato il calendario provvisorio per l'utilizzo delle palestre scolastiche, stagione sportiva 2019-2020. è possibile presentare osservazioni scritte al Servizio Sport di via Venezia entro le 12 del 28 agosto.Bando Candeliere d'Oro e d'Argento. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando per l'assegnazione del Candeliere d’Oro e del Candeliere d’Argento. Il Candeliere d'Oro sarà assegnato al sassarese che da più tempo risiede in una nazione estera e torna in città per partecipare alla Discesa dei Candelieri. Il Candeliere d’Argento sarà assegnato al sassarese che da più tempo risiede in qualunque località della penisola e che giunge in città per partecipare alla Discesa dei Candelieri. Le domande, presentate sul modulo pubblicato nel sito del Comune, con l'indicazione del luogo di nascita, quello di provenienza e con allegati il biglietto di viaggio, la carta di soggiorno o altro documento che dimostri il periodo di residenza all’estero e fotocopia del documento di identità, dovranno arrivare agli uffici del Settore Sviluppo locale e Politiche culturali di Sassari, in largo Infermeria san Pietro, entro le 12 del 9 agosto. Saranno esclusi dal premio Candeliere d’Oro e d’Argento tutti coloro che hanno vinto il premio in passato, i loro familiari, parenti e affini fino al IV grado.