Impariamo a guardare le stelle: oggi dalla "rocca" di Castelsardo

Questa sera a Castelsardo, l' Assessorato alla cultura, in collaborazione con l'associazione turistica ProLoco, offre a tutti coloro che visiteranno il Castello dei Doria la possibilità di osservare le stelle, con la guida di un astrofilo, dal punto più alto della città. Dalle 22 si potrà infatti assistere ad una serata, a cura del professor Giovanni de Caro che, con l'ausilio di un puntatore laser, di un proiettore, cannocchiali e telescopi, illustrerà costellazioni, nebulose, pianeti e quant'altro sarà visibile nel cielo estivo. Sarà possibile vivere l'esperienza di osservazione della volta celeste da un sito particolarmente suggestivo, come la terrazza del castello, a picco sul mare del Golfo dell’Asinara, struttura che, durante il mese di Agosto rimane aperta sino all'una di notte. In caso di copertura nuvolosa, la serata sarà rimandata a data da destinarsi.